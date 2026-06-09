『時すでにおスシ!?』最終回 みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■最終回のあらすじ
鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなと（永作博美）に吐露した大江戸（松山ケンイチ）。みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。
一方、鮨アカデミーはいよいよ最終日。卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることに。
そして迎える卒業式。果たして皆無事に卒業できるのか。
みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなと（永作博美）に吐露した大江戸（松山ケンイチ）。みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。
一方、鮨アカデミーはいよいよ最終日。卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることに。
そして迎える卒業式。果たして皆無事に卒業できるのか。
みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか。