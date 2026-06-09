明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉からあることを頼まれる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第53回）が6月10日に放送される。
【写真】病院にやってきたシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第53回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第53回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾が多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りんと直美は安心する一方、気持ちは複雑…。
そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】病院にやってきたシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第53回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第53回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾が多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りんと直美は安心する一方、気持ちは複雑…。
そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。