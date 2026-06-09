木原稔官房長官の首席秘書官を務める茂木正氏（60）が昨年、大阪・関西万博の首席国際博覧会統括調整官を務めていた際、公費で不正な出張を繰り返していた疑いのあることが月刊「文藝春秋」の取材でわかった。国家公務員法第99条に違反すると見られる。

【画像】茂木氏が相手女性との関係を持った際のホテル使用が、公務出張であることを明かすメッセージ



高市政権で官房長官秘書官に抜擢された茂木正氏。政権の中枢メンバーだ（経産省HPより）

茂木氏は、1992年に通商産業省（現・経済産業省）に入省。主にエネルギー畑を歩み、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長などを経て、2024年7月から政策立案総括審議官を務める傍ら、大阪・関西万博の調整役である首席国際博覧会統括調整官に就任した。高市早苗政権が発足すると、内閣官房内閣審議官を兼任するかたちで官房長官秘書官に抜擢された。

「当初、高市首相は茂木氏を首相秘書官に抜擢することを希望。しかし年次や経歴の点から見送られ、調整の結果、官房長官秘書官の座に収まった。経産省出身の首相秘書官は茂木氏の3期下という異例の人事です。茂木氏は経産副大臣時代に高市氏の秘書官を務め、その後も事務所への出入りが許された稀有な官僚。今回、首相による一本釣りで初の官邸入りを果たしたと見られています。高市首相の下で開催される正副長官会議に出席し、国家機密と日常的に接し、政府の方針決定にかかわる政権中枢メンバーです」（官邸担当記者）

公費出張でホテルに不倫相手を呼び寄せていた

そんな茂木氏は、秘書官に就任する直前の首席国際博覧会統括調整官在任時、万博関連の職務で大阪に出張する際、不倫関係にあった女性を公費で宿泊するホテルに呼び寄せ、関係を持っていた。不倫相手の女性の証言やLINE等でのやり取り、写真などによると、これまでに5回にわたって不適切な公費出張を行っていた。

また、茂木氏は自身が宿泊する出張先のホテルの一室に女性を呼び寄せ、朝までともに過ごした際、ホテルのフロントで女性に記帳させず、入室させていた。つまり、茂木氏は1名分の宿泊料金で、実際には不倫相手と2名で宿泊していたと見られる。ホテル側の担当者は取材に対し、「宿泊者名簿に名前がない方の宿泊が発覚した場合、その時点で追加料金をいただいております」と説明した。

国家公務員法第99条では、「官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為」を禁じている。また、人事院の公式資料では私生活上の行為であっても、公務の信用を損なうものであれば懲戒対象となり得ると明記されている。

「公務出張中に宿泊先のホテルで愛人女性と関係を持ち、それが反復継続して行われていたことなどが事実であれば、同条が禁止する公務員の『信用失墜行為』に該当すると判断される可能性が高い」（東京霞ヶ関法律事務所の遠藤元一弁護士）

茂木氏および経産省に事実関係の確認を求めると…

茂木氏に一連の事実関係の確認を求めると、内閣総務官室を通じ「回答を差し控える」旨を担当者が電話で回答。本人にもショートメールで書面を送信したが、返答はなかった。

経産省に書面で問い合わせると、次のような回答があった。

「万博開催期間中に業務遂行のためご指摘の日付を含め、数十回の大阪出張をしていることは事実です」

一方、茂木氏に対する調査を行うかどうかについては、回答がなかった。

しかし、茂木氏の不適切な行動はこれだけではなかった――。職務上知り得た様々な機密を漏えいしていた疑いがあるのだ。

6月10日発売の「文藝春秋」7月号および、「文藝春秋」の電子版「文藝春秋PLUS」（6月9日先行公開）では、茂木氏の上記出張において発覚した不正疑惑や首相官邸での執務中に相手女性に送ったメッセージの中身、彼女に明かした万博業務の裏側などについて報じている。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年7月号）