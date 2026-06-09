「犬って家族の気持ちに寄り添ってくれますよね」「優しい子」と感動を呼んでいるのは、体調を崩してしまい寝込んでいた飼い主さんに寄り添うわんちゃんの光景。

その優しさにほっこりしていたところ、1階から家族の声が聞こえてきて…？わんちゃんの身代わりの早さが切ないと、再生回数1万回を超えて感動と笑いを届けています。

【写真：体調不良で寝ていたら『大丈夫？』と心配してくれた大型犬】

飼い主さんを心配して寝室にやってきた暖くん

体調を崩してしまった飼い主さんを心配する健気なわんちゃんの光景が投稿されたのは、TikTokアカウントの『ゴールデンの暖くん♡』。

ある年のゴールデンウィーク最終日、ゴールデンレトリバーの暖くんの飼い主さんは、体調を崩してしまいお昼寝をしていたそう。

せっかくのゴールデンウィーク最終日に体調不良になってしまい、がっかりしてしまいそうなところですが…飼い主さんは、そんな残念な状況も吹き飛ばしてしまうような嬉しい出来事があったそう。それは…暖くんがお見舞いにやってきてくれたこと！

寝室のドアを開けていたところ、飼い主さんを心配した暖くんが何度も様子を見に来てくれたのでした。

隣に寄り添ってくれる姿に感動

体調不良で横になっていた飼い主さんを心配して、お見舞いに来てくれた暖くん。暖くんは飼い主さんが眠っていた寝室の中に入ると、飼い主さんのすぐ隣に腰を下ろし、飼い主さんの看病を始めてくれたといいます。

そんな優しい暖くんの姿に飼い主さんも思わず感動。こんなに可愛いお見舞いをしてもらったら、すぐに元気が戻ってきそうです。

そんなほのぼのとした時間を堪能していた飼い主さんでしたが、この後、思いもよらない展開へ向かうことに。思わずクスッと笑ってしまう、予想外の出来事とはいったい…？

1階から『あの言葉』が聞こえてきた瞬間…

寝室で寝ていた飼い主さんを優しく看病してくれていた暖くん。しかし、家族の「暖～！おやつー！」という声が1階から聞こえてきた瞬間…暖くんはすぐさま立ち上がり、1階へと向かってしまったそう！

飼い主さんのことも心配だけれど、やはりおやつの誘惑には勝てなかったようです。

瞬時に立ち上がり、勢いよく1階へ向かう暖くんの背中を見た飼い主さんは、思わず「行くんかーい」と複雑な気持ちに包まれるのでした。

飼い主さんをそばで看病する暖くんの光景には、「おやつへの反応が早すぎて笑ったｗ」「そんなところも含めて愛すべき家族ですね」「おやつも楽しんでね」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ゴールデンの暖くん♡』では、そんな優しさと素直さにあふれたゴールデンレトリバー暖くんの日常が投稿されていますよ。

暖くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゴールデンの暖くん♡」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。