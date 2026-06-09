“おしどり夫婦”中山秀征＆白城あやか、結婚29年目を報告 “記念日ディナー”ショット公開「コレからです」
タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚生活が29年目に入ったことを報告した。
【写真】ラブラブ！記念日ディナーをショット公開した中山秀征＆白城あやか
中山は「6月7日 結婚記念日でした!! あっという間に29年目に突入」とつづり、「四人の息子たちもそれぞれの道に夢に向かって邁進中!! 我々も頑張っていきましょう」とコメント。夫婦で食事を楽しむ様子を公開し、「引き続き宜しくお願いします笑」と呼びかけた。
一方、白城も自身のインスタグラムで「29年目に突入です」と報告。「4人の息子達と毎日格闘し泣いて笑った日々はあっという間に楽しい思い出になり、彼らはそれぞれ、夢に向かって邁進中!!」と振り返った。
さらに白城は、「私達夫婦もまだまだできていないコト、やってみたいコト山盛りです。コレからです」と前向きな思いを投稿。東京・銀座の「GUCCIオステリア東京」で結婚記念日のディナーを楽しんだことも明かした。
1998年に結婚した2人は、4人の子どもたちを育て上げたおしどり夫婦として知られる。
【写真】ラブラブ！記念日ディナーをショット公開した中山秀征＆白城あやか
中山は「6月7日 結婚記念日でした!! あっという間に29年目に突入」とつづり、「四人の息子たちもそれぞれの道に夢に向かって邁進中!! 我々も頑張っていきましょう」とコメント。夫婦で食事を楽しむ様子を公開し、「引き続き宜しくお願いします笑」と呼びかけた。
さらに白城は、「私達夫婦もまだまだできていないコト、やってみたいコト山盛りです。コレからです」と前向きな思いを投稿。東京・銀座の「GUCCIオステリア東京」で結婚記念日のディナーを楽しんだことも明かした。
1998年に結婚した2人は、4人の子どもたちを育て上げたおしどり夫婦として知られる。