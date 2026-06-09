陸上男子十種競技前日本記録保持者の右代啓祐（39）が8日、自身のSNSを通じ、「日本選手権を一区切りに、十種競技から離れることを決めました」と発表した。

日本選手権は7日まで愛知・名古屋アジア大会（9月19日〜10月4日）の日本代表選考を兼ねて行われた。右代は6245点で12位。「十分すぎるほど競技と向き合い、お腹いっぱいになるまで十種競技を味わうことができました。たくさんの仲間や支えてくださった方々のおかげで、最高に楽しい競技人生でした」と感謝を伝えた。

続けて「『引退』という言葉はあまり好きではありません。これは終わりではなく、新たなスタートです」といい「これからも自分らしく、変わらないスタイルで前へ進んでいきます。本当にありがとうございました」と決意を新たにしていた。

◆右代 啓祐（うしろ・けいすけ）1986年（昭61）7月24日生まれ、北海道江別市出身。札幌第一3年時に八種競技で全国総体2位。国士舘大を卒業後、11年にスズキに入社。同年6月に十種競技で日本人初の8000点超えとなる8073点の日本新記録をマーク。元日本記録保持者（8308点）で12年ロンドン、16年リオ五輪に出場した。