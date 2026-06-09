◆米大リーグ ブルージェイズ―フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

フィリーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手（３３）が８日（日本時間９日）、敵地・フィリーズ戦に「８番・右翼」でスタメン出場し、２回の１打席目に先取点となる７号２ランを放った。

両軍無得点の２回２死二塁で迎えたガルシアの１打席目。ブルージェイズ先発左腕・コービンの低めのスライダーを左中間席に運んだ。５月は月間１本塁打に終わったガルシアだったが、６月に入って調子を上げ、直近５試合で３本目のアーチとなった。

ブルージェイズの「４番・三塁」でスタメン出場した岡本和真内野手（２９）とは、１６年に巨人で同僚だった。４月に途中加入して８月には退団。短い期間だったが、プロ２年目の岡本と同じ巨人のユニホームを着て汗を流していた。

キューバ出身のガルシアは巨人退団後米球界入り。１８年にメジャーデビューすると、２１年からはレンジャーズでレギュラーとなり、２３年には自己最多３９本塁打を放って大谷（当時エンゼルス）と本塁打王争いを繰り広げた。今季からはフィリーズに加入した。

岡本は２点を追う２回先頭の１打席目に、前回登板まで５０回３分の２連続で無失点だったフィリーズのエース左腕・サンチェスの前に３球で空振り三振を喫した。