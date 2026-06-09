【難解略語】「U25」が何の略か分かりますか？　知らないとかなり恥ずかしい...

突然ですが、「U25」が何の略か知っていますか？

大人の常識！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Under 25」でした！

U25とは、「Under 25」の略語で、25歳未満であることを意味します。

「U」は英語の「Under（〜未満）」の頭文字で、後ろの数字はその年齢の上限を表しています。つまりU25は、0歳から24歳までの人を指す表現です。

この表現は、もともとスポーツ界でよく使われていました。サッカーやバスケットボールなどの国際大会では、出場資格を年齢で区切ることがあり、「U23」「U20」「U18」のように用いられています。日本でもJリーグのユースカテゴリーや代表チームの区分でおなじみの表現です。

近年では、スポーツ以外の場面でも幅広く使われるようになっています。例えば、コンサートや映画などのチケット料金において、25歳未満の若者向けに割引価格を設定する際に「U25割引」と表記されることが増えていたり、就職・転職サービスや若者向けのキャンペーンでも「U25限定」といった形で活用されていたりと、ターゲット層を簡潔に伝えられる便利な表現として定着しています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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