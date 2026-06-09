『トランスフォーマー』なぜ人気？ 乗り物からスニーカーまで“何でも変形”する「超ロボット生命体」の魅力

『トランスフォーマー』なぜ人気？ 乗り物からスニーカーまで“何でも変形”する「超ロボット生命体」の魅力