LED¤Ç¤âµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÀÍÛÆü¾È¾õ¶·¤òºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¡©¡ÚLED LIGHT ¼¼ÆâºÏÇÝ´ðËÜBOOK¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

LED¼¼ÆâºÏÇÝ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤Ï¡©4¤ÄÌÜ¤ò¾Ò²ð

µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥é¥¤¥È¤Î¾È¼Í»þ´Ö¤òÊÑ¤¨²°³°¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤Ë¶á¤¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë

① Ê£¿ô¤ÎÄß¤ê²¼¤²¼°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¿¢ÊªÁ´ÂÎ¤Ë¸÷¤¬¾È¼Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¡£ ②③ ¹âÀ­Ç½¤ÊLED¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥­¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÂ°¤òÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²°Æâ¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
④⑤ Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢12 ～ 1 ·î¤ÏÌó 12 »þ´Ö¡¢2 ～ 3 ·î¤ÏÌó 14 »þ´Ö¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ LED ¤Î¾È¼Í»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

²°³°¤ÈLED ¤ò¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤¤¹ç¤¨¤ë

⑥ LED¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²ôº¬¿¢Êª¤Î²°Æâ°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸÷ÎÌ¤Î¶¡µë¡¢ÍÕ¾Æ¤±¤Ê¤É¤Î¥À¥áー¥¸¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¤Ê¤É¡¢Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
⑦ ²°³°ºÏÇÝ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷°Ê³°¤Ëµ¨Àá¤´¤È¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤äµ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢Å·¸õ¡¢º«Ãî¤ÎÈôÍè¤Ê¤É¡¢²°ÆâºÏÇÝ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Á³Í×ÁÇ¤¬Ë­ÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼«Á³Í×ÁÇ¤¬¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹Î¨¸þ¾å¤ÈÍÑÅÚÆâ¤ÎÅÚ¾íÈùÀ¸Êª¤Î³èÀ­²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¿·ÍÕ¤ä²Ö²ê¤Î·ÁÀ®¡¢Åß»ÙÅÙ¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ñ¥­¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÂ°¤ÎºÏÇÝ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤«¤¿¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢²°³°ºÏÇÝ¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡ÖÅß´ü¤Ë½½Ê¬¤Ê¸÷¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Ë¿·ÍÕ¤ä²Ö²ê¤Î·ÁÀ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÁÀ®¤ÎÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥­¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÂ°¤Ê¤É¤Î²ôº¬¿¢Êª¤Ï¡¢²°Æâ¤Ç LED¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅß´ü¡Ê12 ～ 3 ·î¡Ë¤Î¸÷ÎÌÉÔÂ­¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£

¡Ö°éÀ®´Ä¶­¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢LED¤òÍÑ¤¤¤¿¼¼ÆâºÏÇÝ¤Î¶¯¤ß¡×¤À¤È¸À¤¦¡¢¤«¤¿¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¸¶»º¤Î¿¢Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÇß±«¤ÈÅß¤Î´Ä¶­¤ËÂÑ¤¨Æñ¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿¢Êª¤ËÅ¬¤·¤¿Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À°¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²°³°ºÏÇÝ¤È¤ÎÂç¤­¤Ê°ã¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤¦¤Þ¤¯½ç±þ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤ÊºÏÇÝÊýË¡¤ò¸¦µæ¡£¡ÖLED¤òÍÑ¤¤¤¿ºÏÇÝ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±à·Ý³¦¤òÂçÌö¿Ê¤µ¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°éÀ®¿¢Êª ¥Ñ¥­¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÂ°¡¢¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥àÂ°¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥¤¥¨¥ê¥¢Â°¡¢¥ª¥Ú¥ë¥¯¥ê¥«¥ê¥¢Â°¡¢¥Ç¥£¥ª¥¹¥³¥ì¥¢Â°¡¢¥Õ¥©¥Ã¥±¥¢Â°¤Ê¤É »ÈÍÑµ¡ºà ¡ý LED ¥é¥¤¥È¡¿ BARREL¡ÖAMATERAS 20£×¡×BARREL ¡ÖTSUKUYOMI LED 20W ¡×¡Ö AMATERAS LED 20W ¡×¡¢Helios Green LED¡ÖPRO¡×
¡ý¤½¤ÎÂ¾µ¡ºà¡¿ BARREL¡Ö¾®·¿Á÷É÷µ¡AECHMEA¡× LED¥é¥¤¥È
»ÈÍÑÊýË¡ ¡ý»ÈÍÑ»þ´Ö¡¿ 12 »þ´ÖÄøÅÙ¡Ê12·î～ 1·î¡Ë¡¢14»þ´ÖÄøÅÙ¡Ê2·î～ 3·î¡Ë

⑧⑨⑩ LED ¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åö½é¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¿¢ÊªÃªÁ´ÌÌ¤Ë¶Ñ°ì¤Ë¸÷¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ã¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª¤òÅÌÄ¹¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤¿¤Þ¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥¿¥¤¥×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¿¢Êª¤Î¥È¥ì¥¤¤ò 24 ～ 48 »þ´Ö¤´¤È¤Ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¸÷ÎÌ¤Î¶Ñ°ì²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØLED LIGHT ¼¼ÆâºÏÇÝ´ðËÜBOOK¡ÙÃø¡§ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡ÊÊÔ½¸¡Ë

¡¡