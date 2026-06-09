東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.16　高値160.39　安値159.86

160.94　ハイブレイク
160.67　抵抗2
160.41　抵抗1
160.14　ピボット
159.88　支持1
159.61　支持2
159.35　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1534　高値1.1555　安値1.1500

1.1614　ハイブレイク
1.1585　抵抗2
1.1559　抵抗1
1.1530　ピボット
1.1504　支持1
1.1475　支持2
1.1449　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3340　高値1.3370　安値1.3306

1.3435　ハイブレイク
1.3403　抵抗2
1.3371　抵抗1
1.3339　ピボット
1.3307　支持1
1.3275　支持2
1.3243　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7977　高値0.7987　安値0.7942

0.8040　ハイブレイク
0.8014　抵抗2
0.7995　抵抗1
0.7969　ピボット
0.7950　支持1
0.7924　支持2
0.7905　ローブレイク