東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.16 高値160.39 安値159.86
160.94 ハイブレイク
160.67 抵抗2
160.41 抵抗1
160.14 ピボット
159.88 支持1
159.61 支持2
159.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1534 高値1.1555 安値1.1500
1.1614 ハイブレイク
1.1585 抵抗2
1.1559 抵抗1
1.1530 ピボット
1.1504 支持1
1.1475 支持2
1.1449 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3340 高値1.3370 安値1.3306
1.3435 ハイブレイク
1.3403 抵抗2
1.3371 抵抗1
1.3339 ピボット
1.3307 支持1
1.3275 支持2
1.3243 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.7987 安値0.7942
0.8040 ハイブレイク
0.8014 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7969 ピボット
0.7950 支持1
0.7924 支持2
0.7905 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.16 高値160.39 安値159.86
160.94 ハイブレイク
160.67 抵抗2
160.41 抵抗1
160.14 ピボット
159.88 支持1
159.61 支持2
159.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1534 高値1.1555 安値1.1500
1.1614 ハイブレイク
1.1585 抵抗2
1.1559 抵抗1
1.1530 ピボット
1.1504 支持1
1.1475 支持2
1.1449 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3340 高値1.3370 安値1.3306
1.3435 ハイブレイク
1.3403 抵抗2
1.3371 抵抗1
1.3339 ピボット
1.3307 支持1
1.3275 支持2
1.3243 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.7987 安値0.7942
0.8040 ハイブレイク
0.8014 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7969 ピボット
0.7950 支持1
0.7924 支持2
0.7905 ローブレイク