東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.74 高値185.00 安値184.01
186.15 ハイブレイク
185.57 抵抗2
185.16 抵抗1
184.58 ピボット
184.17 支持1
183.59 支持2
183.18 ローブレイク
ポンド円
終値213.69 高値214.05 安値212.94
215.29 ハイブレイク
214.67 抵抗2
214.18 抵抗1
213.56 ピボット
213.07 支持1
212.45 支持2
211.96 ローブレイク
スイス円
終値200.78 高値201.78 安値200.33
203.05 ハイブレイク
202.41 抵抗2
201.60 抵抗1
200.96 ピボット
200.15 支持1
199.51 支持2
198.70 ローブレイク
豪ドル円
終値112.83 高値113.21 安値112.50
113.90 ハイブレイク
113.56 抵抗2
113.19 抵抗1
112.85 ピボット
112.48 支持1
112.14 支持2
111.77 ローブレイク
NZドル円
終値93.03 高値93.34 安値92.64
94.07 ハイブレイク
93.70 抵抗2
93.37 抵抗1
93.00 ピボット
92.67 支持1
92.30 支持2
91.97 ローブレイク
カナダドル円
終値114.79 高値115.28 安値114.59
115.87 ハイブレイク
115.58 抵抗2
115.18 抵抗1
114.89 ピボット
114.49 支持1
114.20 支持2
113.80 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値184.74 高値185.00 安値184.01
186.15 ハイブレイク
185.57 抵抗2
185.16 抵抗1
184.58 ピボット
184.17 支持1
183.59 支持2
183.18 ローブレイク
ポンド円
終値213.69 高値214.05 安値212.94
215.29 ハイブレイク
214.67 抵抗2
214.18 抵抗1
213.56 ピボット
213.07 支持1
212.45 支持2
211.96 ローブレイク
スイス円
終値200.78 高値201.78 安値200.33
203.05 ハイブレイク
202.41 抵抗2
201.60 抵抗1
200.96 ピボット
200.15 支持1
199.51 支持2
198.70 ローブレイク
豪ドル円
終値112.83 高値113.21 安値112.50
113.90 ハイブレイク
113.56 抵抗2
113.19 抵抗1
112.85 ピボット
112.48 支持1
112.14 支持2
111.77 ローブレイク
NZドル円
終値93.03 高値93.34 安値92.64
94.07 ハイブレイク
93.70 抵抗2
93.37 抵抗1
93.00 ピボット
92.67 支持1
92.30 支持2
91.97 ローブレイク
カナダドル円
終値114.79 高値115.28 安値114.59
115.87 ハイブレイク
115.58 抵抗2
115.18 抵抗1
114.89 ピボット
114.49 支持1
114.20 支持2
113.80 ローブレイク