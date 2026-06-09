東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7045 高値0.7078 安値0.7018
0.7136 ハイブレイク
0.7107 抵抗2
0.7076 抵抗1
0.7047 ピボット
0.7016 支持1
0.6987 支持2
0.6956 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5810 高値0.5837 安値0.5780
0.5895 ハイブレイク
0.5866 抵抗2
0.5838 抵抗1
0.5809 ピボット
0.5781 支持1
0.5752 支持2
0.5724 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3953 高値1.3961 安値1.3926
1.4002 ハイブレイク
1.3982 抵抗2
1.3967 抵抗1
1.3947 ピボット
1.3932 支持1
1.3912 支持2
1.3897 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7045 高値0.7078 安値0.7018
0.7136 ハイブレイク
0.7107 抵抗2
0.7076 抵抗1
0.7047 ピボット
0.7016 支持1
0.6987 支持2
0.6956 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5810 高値0.5837 安値0.5780
0.5895 ハイブレイク
0.5866 抵抗2
0.5838 抵抗1
0.5809 ピボット
0.5781 支持1
0.5752 支持2
0.5724 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3953 高値1.3961 安値1.3926
1.4002 ハイブレイク
1.3982 抵抗2
1.3967 抵抗1
1.3947 ピボット
1.3932 支持1
1.3912 支持2
1.3897 ローブレイク