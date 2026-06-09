東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7045　高値0.7078　安値0.7018

0.7136　ハイブレイク
0.7107　抵抗2
0.7076　抵抗1
0.7047　ピボット
0.7016　支持1
0.6987　支持2
0.6956　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5810　高値0.5837　安値0.5780

0.5895　ハイブレイク
0.5866　抵抗2
0.5838　抵抗1
0.5809　ピボット
0.5781　支持1
0.5752　支持2
0.5724　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3953　高値1.3961　安値1.3926

1.4002　ハイブレイク
1.3982　抵抗2
1.3967　抵抗1
1.3947　ピボット
1.3932　支持1
1.3912　支持2
1.3897　ローブレイク