トリンドル玲奈、帝王切開だった初出産で「惚れ直した」　入院中に夫がしてくれた“ファインプレー”明かす

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。

収録の3日前に復帰したばかりのトリンドルは、「テレビで子どものことを話すのも初めて」とのこと。初出産の話題になると、夫に惚れ直したという“ファインプレー”を明かし…。

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2024年に俳優・山本直寛と結婚したトリンドルは、34歳になった現在1児のママに。「楽しかった」という初出産を振り返ると、帝王切開だったことを明かし、さらに麻酔の偉大さに驚いたそうだ。

出産当日は麻酔で動けず、「トイレも自分で行けなかった」というトリンドル。

翌日には歩行練習も始まったが、立ち上がった瞬間「大ヤケドしたみたい」な激痛に襲われたそう。当時は痛み止めの座薬を自分で入れたと語り、藤本と横澤は「すごい…！」「相当痛いんだよ、本当は」と驚いた。

そんななか、「入院中に惚れ直した」という夫・山本のエピソードも。病室に着くなり、「この部屋をもっと快適にする！」と宣言した夫は、トリンドルのために癒しのアイテムを数々揃えてくれたという。

かわいらしいフラワーアレンジメントや、アロマスプレー、ハーブティーなど、夫が用意したアイテムの写真が公開されると、藤本と横澤は「すごい！」「雑誌（の撮影みたい）じゃん！」などと興味津々でコメントしていた。