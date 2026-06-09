８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９１．３０ドル（＋０．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３６３．４ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６８４２．５セント（－５１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８３．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．７５セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３７７．３７（＋０．９８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９１．３０ドル（＋０．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３６３．４ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６８４２．５セント（－５１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８３．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．７５セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３７７．３７（＋０．９８）
出所：MINKABU PRESS