８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８０ドル安 ナスダック４日ぶり反発 ８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８０ドル安 ナスダック４日ぶり反発

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８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比８０．７７ドル安の５万０７８６．０１ドルと続落した。米長期金利が上昇したことが株式相場の重荷となった。前週末に急落した半導体関連株に対しては買い戻しが入り、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は５．６％高となった。



トラベラーズ＜TRV＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、セールスフォース＜CRM＞が軟調推移。シエナ＜CIEN＞が株価水準を切り下げた。一方、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やキャタピラー＜CAT＞がしっかり。コントゥール・ブランズ＜KTB＞やコーニング＜GLW＞が値を上げた。



ナスダック総合株価指数は２２０．２３ポイント高の２万５９２９．６６と４日ぶりに反発した。インテル＜INTC＞やマイクロン＜MU＞、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が値を飛ばし、マイクロストラテジー＜MSTR＞が堅調。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やサンディスク＜SNDK＞が買われ、ＭＡＲＡホールディングス＜MARA＞が急伸した。半面、アップル＜AAPL＞やマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞が冴えない展開となった。



出所：MINKABU PRESS