小祝さくらが全米OPの報告「課題が沢山見つかった1週間でした」

大谷翔平投手が出場したドジャース戦を仲良く観戦したゴルフ女子たちが話題を集めている。国内ツアー通算12勝の小祝さくら（ニトリ）は自身のインスタグラムで、竹田麗央（ヤマエグループHD）らと共に観戦したことを報告している。

7日（日本時間8日）まで行われた全米女子オープン（OP）に参戦していた小祝は、米ツアー参戦中の竹田と共にドジャースタジアムを訪れた写真を投稿。2人の間にはドジャースのユニホームとキャップを着用した上田桃子の姿もあった。3人とも、指で「LA」の文字を作ると、仲良く写真に収まった。

小祝は「U.S. Women’s Openたくさんの応援ありがとうございました 課題が沢山見つかった1週間でした！」と通算10オーバーの60位で終えた大会を振り返り、「サントリーレディス頑張りますので応援よろしくお願いします！」とつづっている。竹田は通算6オーバーの45位だった。

ドジャース戦には、全米女子OPに参戦の女子ゴルファーが多数来場。高橋彩華や桑木志帆らも観戦を報告している。



（THE ANSWER編集部）