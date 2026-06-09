北大軟式で楽しくプレーしていたはずが…なぜ韓国でプロ野球入り？

国立の北海道大学、しかも理系の工学部を出て、大学までは軟式野球でプレー。そんな26歳がいま、韓国で「プロ野球選手」として投げている。長大聖（なが・たいせい）投手は運と出会いにも恵まれ、今では最速152キロを誇る右腕だ。今季から韓国に生まれた2軍専門球団「蔚山ホエールズ」に加入し先発で好投を続け、1軍の球団からも補強候補として注目されている。どうやってここまで登ってきたのか、本人の言葉を聞いた。

「経歴が変なのは自覚しているのですが……」

長はこう言って笑う。今季韓国プロ野球の2軍「フューチャーズリーグ」で残した成績は12試合で5勝2敗、防御率2.54。70奪三振はリーグトップだ（8日現在）。ただそのキャリアはいわゆる野球エリートとは全く異なる。北海道登別市で野球を始めてから、大学まで軟式一筋。登別明日中等教育学校でプレーした高校時代、一浪して入学した大学時代と全国大会に出場しているが、硬式をやってみようという発想は当時、全くなかったという。

「軟式と硬式ではどうしてもレベルに差があると思っていたんです。全国大会に行ったとはいえ、それでも硬式のやつらには到底及ばないだろう、通用しないだろうなと思っていたんです。このまま軟式で楽しくやれたらいいなという感じで、大学でもそう思っていました」

北大のキャンパスは札幌駅の北口にある。シラカバやポプラの林に囲まれた一角の小さな球場が、軟式野球部の練習場所だった。練習は週2回、朝6時半から8時までの授業前に行われる。「参加も自由という感じで、ほぼサークルみたいな感じでした。一応学校の部として登録されているので、公式戦には出られるという感じで……」。その中で、長の投げるボールは異彩を放っていた。

「自分で言うのもなんですけど、投げさせてもらったら完封か、取られても1、2点という感じで。それもあって全国大会にも2回出ました」。球速を測るすべはなかったものの「135キロくらいは出ていたと思います。真っすぐばかり投げても全然打たれなかったので」。すると少しずつ、自分の実力に対する興味が湧いてきた。

高校まで硬式でプレーしていた選手が、大学で軟式に転向するケースは多い。「そういう選手は相手にいっぱいいたんですけど、思ったより全然通用したんです。どうしても硬式をやってみたいなという気持ちが出てきて……」。就職活動を控えた、大学3年の終わりになり、思い切った行動に出る。

諦めるために硬式野球をしたはずが…明らかになった素質

最初は「諦めるために硬式野球をしてみたい」と思っていた。「やってみて、自分の実力ではここまでしか行けないとちゃんと確認したかったんです」。ただ3年生の終わりから、北大の硬式野球部に移るのは現実的ではなかった。頭に浮かんだのは独立リーグ。「親にも言わずに、トライアウトを受けたんです」。大阪で行われたBCリーグと、四国アイランドリーグのテストを受けた。周りは就職に向けたインターンなどを考え始めるタイミングだが、長の頭の中は野球でいっぱいだった。

四国のトライアウトは、練習生ならという条件で合格した。ただ大学卒業をあきらめるつもりはなく、翌年の学生生活を考えると現実的ではなかった。「卒業したらまた考えよう」と思っていたところに、北海道の独立リーグ球団「美唄ブラックダイヤモンズ」から連絡がきた。独立球団同士のつながりで、北大にこんな選手がいると伝わったのだ。悩んだ結果テストを受け、入団を決めた。2022年の年明けのことだった。

ただ、学業と独立リーグの両立は想像以上に難しかった。長はこれには「4年生を2回やっているんです」と苦笑いだ。学んでいた工学部環境社会工学科は卒業論文が必修。最初の年は美唄に住み、平日に60キロ離れた札幌へ通って授業を受けていたが、そこまでたどり着けなかった。翌年は無事に、積雪の溶かし方をテーマにした論文を執筆し卒業。その間、野球でも大きな進化を遂げていた。

いざ硬式球を握ると「思ったより全然違うな」という感覚があった。ボールの重さも大きさも違う。腕や肩へのダメージも段違いだった。ただ硬式を始めて4、5か月たち、北海道の短い夏を迎えるころには適応できていた。球速を測ってみると最速143キロ。持ち球だったスライダーに、ツーシームが加わった。ボールの軌道や回転を図る機器があったわけではない。試行錯誤の中で「よくわからないけど、めっちゃ曲がるな」とコツを見つけていった。

さらに上へという欲も出た。大学卒業後も硬式野球を続けたいと思ったのだ。相手のレベルも上がるところで、自分の力を試したくなった。BCリーグの群馬へ移籍し、2年間投げた。1年目の2024年、広島で新人王にも輝いた澤崎俊和コーチと出会い、球速はどんどん上がっていった。何があったのかと聞くと、理系らしく理路整然と説明してみせる。

「球速を出そうとするなら、ここにどれだけエネルギーを割けるかだと思うんです」と言うのは、ボールをリリースするまでの腕の振りだ。「投げるまでの加速距離を意識したのと、体の前側を縮めるように投げて『前に伝える』ことを意識したら一気に変わりました。澤崎さんに言われたように、遠投などもやるようになったら全部つながってきて……」。毎月のように球速が上がった。巨人との交流戦で148キロに到達し、さらに150キロを超えた。

群馬での2年目となる昨季は10勝を挙げリーグ最多勝。さらに重要なシーズン終盤の8、9月には、防御率1.57の好成績で月間MVPにも輝いた。この上のレベルとなると、NPBしかない。ただドラフト前に、12球団からの調査書は届かなかった。「諦めるために」始めた硬式野球でここまで来られた。シーズンを終え、昨秋の長は現役引退に傾いていた。

現役引退のはずが韓国へ…最終目標は「大観衆の前で」

「25、26歳までやってダメだったら辞めようと最初は思っていました。ところが……」。韓国プロ野球が秋季教育リーグを始めることになり、日本の独立リーグから選抜チームが派遣されることになった。ここに加わった長は、現在本拠地としている蔚山の球場で好投を披露する。韓国プロ野球が新設したアジア枠に「可能性がある」という話も持ち込まれた。群馬で会長付特別補佐を務める色川冬馬氏に「ここでやめてももったいない。もうちょっといろんな経歴をつけたほうが、社会に戻っても面白い人材になれる」と背中を押された。2月に群馬でトライアウトを受け、蔚山行きが決まった。

意外な出会いもあった。日本の2軍球団「オイシックス」から先に蔚山入りが決まっていた小林珠維投手とは2歳違い。かつて同じ登別市に住み、少年野球の仲間だった。投打で対戦したこともあり、長は「僕は全然抑えられないくらい凄い打者でした」。小林は東海大札幌高からソフトバンクのドラフト指名を受けてNPBの世界へ。そこから紆余曲折を経てここでプレーする。「全くここまでの道は違いますけど」という2人が再会するのも、野球の面白さだ。

韓国では、その小林と2軍の奪三振王を競うほどの好成績を残している。今季各球団が採用したアジア枠には、好成績を残せていない選手も多い。交代はシーズン1度だけ可能で、その候補として長の名前もメディアに上がるが、本人はいたって冷静だ。

「もちろん今年韓国の1軍に上がって、来年NPBに行ければベストではありますけど、今の自分の実力的に、まだ足りない部分があるのはちゃんと自覚しています。現実的にはまず、ここで1軍に上がれるかどうか、というところだと思います」

日本で大観衆の前で投げてみたい、という純粋な夢がある。異色のルートを歩み、26歳になってもまだその夢を追えるところにいる。「すごく運が良かったなと思います。硬式を始めようとしたのがたまたま、北海道に独立リーグが出来ていたタイミングですし、群馬に行けたのも運と縁があったから。そして去年で辞めようと思っていたのに気づいたらここでやっているのも、本当に恵まれているなと感じます」。

国立大学、しかも理系の学部を出ているとなれば、就職に困ることはまずない。長も「行く先々で『なんでこんなところにいるの？』とか『いいところに就職できたんじゃないの』とは言われます」と苦笑いするが、このキャリアを歩んできたことへの答えは一つだ。

「後悔は全くないです。それこそ、人と違うことをしてきたおかげで、いい経験をできているとものすごく感じるので。こんなところまで来るとは正直思っていなかったですけど、韓国で野球で生活するなんてまずないので。間違いなく50、60歳になっても『こういう選択をしてよかったな』と思うはずです」

初めての海外生活に「毎日困ることばかりです」と苦笑い。ただ長には、日々の苦労も軽やかに乗り越えていく強さがある。韓国で作ってもらったグラブにはハングルで「タイセイ」と入れた。「ナガ、はあんまり良くない意味だと知って……」。韓国語で「ナガ」は「出ていけ」という意味だ。いたずらっぽい笑顔に、異国で積み重ねた自信がのぞいた。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）