全米女子オープン参戦の桑木志帆

ドジャースの大谷翔平投手の本塁打を目撃したゴルフ女子が話題だ。インスタグラムで告白したのは23歳の桑木志帆（大和ハウス工業）。ユニホームをまとい楽しそうな様子に「好きなんだね」「よく頑張りました」と労いの声が並んだ。

桑木は7日（日本時間8日）まで行われた全米女子オープンに参戦。投稿ではまず「全米女子オープン 14Tでフィニッシュしました。日本からも現地でも応援ありがとうございました」とファンへの感謝を述べた。続けて「一打足らずにトップ10を逃してしまったことはすっごく悔しいですが、去年は全く歯が立たなかった舞台で最終日この位置で戦えたことに成長を感じました。たまには自分を褒めようと思えました」と報告している。

さらに「ドジャースの試合も見に行けて大谷翔平さんのホームランも見れて幸せでした ロスいい所だったなあ」と意外な告白。ドジャースのキャップと白いホーム用ユニホームをまとった写真や、球場メシも公開している。ファンからは意外な行動に驚きの声が並んだ。

「リビエラに映えていましたよ カッコよかったです また、USLPGAの舞台で戦ってください」

「やっぱすごい志帆ちゃん ハラペーニョ好きなんだね」

「素晴らしいの一言です」

「ハードスケジュールだけど頑張って」

「クワちゃんよく頑張リました」

桑木は11日開幕のサントリーレディスから国内ツアーに戻る予定で「また頑張ります！！！時差ボケだけ不安だけど笑」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）