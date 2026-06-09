成績がすべての“助っ人”稼業も「日本よりやりにくさはない」

韓国プロ野球で、今年から設けられたのが各球団1つの「アジア枠」だ。日本の選手も対象となり、1期生として7人が海を渡った。ただ開幕から2か月が過ぎた今、期待される成績を残せている選手は少ないのが現状だ。日本の野球と何が違い、何が難しいのか。5月以降、好投を続けているNCダイノスの戸田懐生投手（前巨人）に、適応できた理由を聞いた。

「うーん、日本とは同じところを探すほうが難しいですけどね……」。戸田は巨人を戦力外となって飛び込んだ韓国プロ野球の世界を、こう表現する。

3月31日、初登板のロッテ戦で5回を3安打2失点。幸先のいい初勝利を挙げた。ただその後は5月1日までの6試合で1勝4敗。28回を投げ20失点（19自責点）で防御率は6.11と苦しむ。この時期、SSGの武田翔太投手（元ソフトバンク）ら、日本人選手が皆成績を上げられずにいたため、韓国マスコミからは「日本人の獲得は失敗だった」とする記事が多数出たほどだった。

過程ではなく、結果だけで評価されるのがどこの国でも“助っ人”の常だ。戸田はこの環境を「やりやすくはないですけど、でも日本よりやりにくさはないです」と言う。「僕がジャイアンツにいた時は、抑えても上がれないとか、そういう状況もあったので……」。

昨季は巨人の2軍で好投を続け、3月31日に2度目の支配下昇格をつかんだ。ただ1軍では、4月に2試合登板したきり。それからは2軍で好投しても、お呼びがかかることはなかった。2軍イースタン・リーグでは35試合で81回2/3を投げ、4勝4敗、防御率2.42。オフには25歳で戦力外通告を受けた。助っ人として戦う現在を「ここでは、成績を出せばシンプルに場所がありますからね。結果を出すことだけ考えてできるので」と語る。数字だけが生き残る道という環境で、前を向いた。

実際、5月14日以降の登板ではきれいな上昇カーブを描く。6月7日までに5試合で27回2/3を投げ、防御率は3.25。リーグ平均が4点台半ばという打高投低の環境で先発の一角をきっちり守り、中4日でもマウンドに上がる。メディアの論調も「トダは韓国への適応を済ませた」と変わってきた。変身のきっかけは5月1日、5回5失点で敗戦投手となったLG戦にあったという。

「僕みたいなタイプは変化球の種類が結構あって、それを結構扱えてという感じなので、最初は投球から真っすぐが消えていたんです。そこを真っすぐ勝負するようになって変わったという感じですね」。この変化には、韓国ならではの環境も影響していた。

ロボット審判を考慮して変えた投球スタイル「最初は難しかった」

韓国プロ野球では2024年からABS（機器によるストライク・ボールの判定システム）を全面導入している。米大リーグのように選手からのチャレンジがあったときに判定の補助として使うのではなく、追跡システムとAIが判定し、球審がそれを伝えるだけという一歩進んだシステムだ。戸田の変身には、このシステムへの適応もあった。

「最初は難しかったです。日本の特に2軍では、今思えばストライクゾーンがかなり大きかった。左右が特に広かったんです。（打者の）内を使って、外を遠くするという日本の考えで最初はやってたんですけど…」。内角を意識させて外の変化球を振らせるというのは、一つの投球パターン。ただ左右が狭いゾーンになると、その効果は薄れる。さらに内角はなかなかストライクも取ってもらえない。戸田はシーズン序盤でこれに気づき、修正に乗り出したのだ。

「ストライクゾーンでとにかく勝負することですね。そうじゃないとこのリーグでは厳しい」。そして戸田には、ABSに合った球質もあった。このシステムは高めのボールがストライクとコールされると、多くの投手が証言している。戸田も同じように感じており、日本と比較するとストライクゾーンの高低は「1.5倍近くあるんじゃないですか」と感じるほど違うという。

「僕の真っすぐはちょっと伸びる感じの球質なので、高めを取ってくれると投げやすい。日本ではほぼ取らないところもストライク。そこは合ってるのかなと思います」

一般的なイメージ通り、韓国の打者は直球に強いと感じる。ただそこでも「真っすぐに強いからといって、投げないわけにはいかないんで。真っすぐに強い打者の中でも、勝負できるような真っすぐを投げることにはこだわってやっています」。戦う姿勢だけは崩さない。巨人時代よりおとなしくなったものの、左足を独特のリズムで上げる投球フォームは豪快だ。

戸田には「いつか海外でプレーしてみたい」という夢があった。巨人から戦力外通告を受けての韓国行き。難しそうに見える決断も「できる場所があるなら」と自然体だった。「昔、憧れだった選手がメジャーに行ったりした姿や投球を見ていたので、やってみたいなっていう気持ちがあったんですよね」。愛知県出身の戸田。憧れは中日で通算117勝を挙げ、ブレーブスでも投げた川上憲伸投手。韓国では希望して同じ背番号11をつける。

韓国で波に乗りつつある戸田に、ここでどんなキャリアを積みたいかと聞くと「まあ、終わってみて『こういう選手いたな』ってちょっと覚えててくれればいいかなと思います」と微笑む。取材を終え、ロッカーに戻ろうとする戸田は、韓国のファンに「トダサン！」と声をかけられると汗だくになりながらサインに応じていた。身長170センチの小柄な体で力投する姿は、本拠地の昌原（チャンウォン）で着実に居場所をつかみつつある。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）