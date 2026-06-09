元「ワタガシ」の五十嵐有紗、純白ドレス姿を披露

バドミントンの混合ダブルスで、東京、パリと五輪2大会連続の銅メダルを獲得した五十嵐有紗（旧姓東野）が公開した結婚式でのウエディングドレス姿に、ファンからの賛辞が殺到している。

五十嵐は8日、自身のインスタグラムを更新。5月10日に東京で挙げた結婚式の写真を投稿した。肩を出した純白のウェディングドレス姿を公開し「無事に挙式を終えることができました。プランナーの皆様、ご参列くださった皆様のおかげで、忘れられない素敵な式になりました。心より感謝しております」と感謝のメッセージをつづった。

2024年8月、五十嵐は自身のSNSで元選手でコーチの五十嵐優との結婚を発表し世間を驚かせた。それから約2年。ついに届いた報告に、ファンからは祝福の言葉が殺到した。

「おめでとうございます お幸せに！」

「おめでとうございます 素敵な新郎新婦」

「素敵 おめでとう」

「完璧な写真ですね」

五十嵐は混合ダブルス時代、渡辺勇大とのペアで「ワタガシ」の愛称で活躍。結婚発表時には女子ダブルスへ転向し再び世界を目指すとした。昨夏には志田千陽とのコンビ結成を明らかにしている。



（THE ANSWER編集部）