W杯の話題さらったイバンナ・ノールさん…世界を股にかけるDJに転身

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が間近に迫っている。4年前のカタール大会で大ブレイクしたクロアチアの美女サポーター、イバンナ・ノールさんのその後が判明し話題だ。

ノールさんはカタール大会の序盤に数十万だったフォロワー数が、大会で3位と大躍進を果たしたクロアチア代表の試合ごとに増加。大会終盤には360万を超え、インフルエンサーとしての地位を確立していた。そして今回、英国の大衆紙「ザ・サン」が伝えたのは驚きの“その後”だ。

同紙は「ロックン・ノール 2022年W杯の“最もセクシーなファン”イバンナ・ノール、現在はDJとして自立し音楽界の大物たちと交流中」という記事を掲載。現在は「DJとして成功を収めている」のだという。

記事はノールさんを「このクロアチアの熱狂的なファンは、その大胆な衣装と見事なルックスで、カタールで最も顔を知られた人物の一人となった」と紹介。現在33歳になっており「音楽DJという新たな仕事にも取り組んでおり、あのアイコニックなデヴィッド・ゲッタとも共演を果たした。『Knolldoll（ノールドール）』というステージ名で活動しており、最近ではニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでプレイした」と伝えた。

この道に踏み込むきっかけは、元ドイツ代表でアーセナルや神戸でもプレーしたルーカス・ポドルスキからドイツでの音楽フェスに参加するよう依頼されたことだったという。



（THE ANSWER編集部）