外角へ大きく外れたのにストライク…放送席は失笑

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）の本拠地エンゼルス戦に5-13で大敗した。この試合で悩まされたのが“不可解判定”だ。7回にはカイル・タッカー外野手の打席で、ゾーンを大きく離れた投球にストライク判定。チャレンジでひっくり返ったものの、地元局の放送席も呆れた様子だ。

問題の場面は、ドジャースが5-12と大きくリードを許した7回1死一塁。打席にタッカーが入ると左腕ポメランツの初球がストライクと判定された。ただ右打席方向へ大きく外れており、チャレンジの結果ボールに。そしてカウント2-2からの5球目、同じようなコースの投球に再び球審はストライク。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も思わず声を上げた。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「私には少し外れているように見えますね。タッカーは正しそうです」と口にすると、ABSチャレンジの映像が。「やはり。かなり外れてましたね」と笑いながら続けた。

なおもハーシュハイザー氏は「今までで一番大きな差かもしれません」と伝えた。実況のジョー・デービス氏も「（どれだけ外れていたかを示す）測定値さえ出てきません！」と伝える。

この投球もチャレンジの結果、ボールに変更された。大リーグのチャレンジシステムでは、投球がゾーンから何インチ離れていたかが表示されるが、この投球はあまりにもゾーンから遠かったためか数字が出ず。デービス氏は「定規の大きさが足りなかった！」。ハーシュハイザー氏も「ホームプレートの半分ぐらい外れていました」と苦笑いだった。



（THE ANSWER編集部）