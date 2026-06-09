ケーキだけじゃないよ♡【シャトレーゼ】種類豊富！「アイス」に注目

【シャトレーゼ】ではケーキだけでなく、暑い日のごほうびデザートにぴったりな「アイス」も販売中。小さめサイズで罪悪感なく食べられそうなものや、食感がポイントのカップアイスなどいろいろな商品がそろっています。今回はそのなかから、マニアおすすめの「アイス」をピックアップ。お買い物の参考にしてみて。

ベリー系が好きならこれ！

「ピュルテ ミックスベリー」は、単品でも4本入でも販売されている季節限定商品。苺・ラズベリー・ブルーベリーの果肉・果汁を使ったアイスを、フリーズドライの苺を混ぜ込んだチョコでコーティング。「シャトレーゼLOVER」の@mame48goさんいわく「ベリーアイスは少しねっとり感があって、果実感しっかり」なのだとか。単品\97（税込）・4本入\367（税込）です。

ふわシャリ食感

「淡雪メロン」は、赤肉メロンアイスに微細氷を混ぜて「淡雪のような繊細な口当たりとすっきりと切れの良い爽快な後味」に仕上げているそう。リッチなメロンアイスとシャリっと爽やかやな氷で最後まで飽きずに食べられそうです。「アイスマニア」の@iceke361さんは「コク深いアイスとシャリッとした氷のコントラストが絶妙」と評価しています。単品\135（税込）・4個入\518（税込）。

パクッと食べられる小さめサイズ

ミントカラーのパッケージが目を引くこちらは「デザートショコラボール チョコミント」です。ミントアイスをスイートチョコで包んだアイスは、パクッとつまめる1口サイズが魅力。個包装なのでシェアして食べられるのもうれしいポイントです。20個入で\399（税込）とリーズナブル。ほかにも季節限定の苺のショートケーキ・ノワールショコラ・バニラなどいろいろなフレーバーがあるので、食べ比べてみて。

ちょっぴりぜいたくな味わい

バキッと食感のチョコがおいしい「チョコバッキー」シリーズから、ごほうび感のある「チョコバッキー・ザ・ プレミアム アフォガート」を紹介。アフォガートの味わいをイメージしたアイスバーで、バニラアイスにコーヒー味のチョコを折り入れているそう。@iceke361さんいわく「ほろ苦く大人なチョコバッキー」だそう。単品\113（税込）・6本入\626（税込）です。コーヒー好きはぜひ試してみて。

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※こちらの記事では@mame48go様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A