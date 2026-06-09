【ナッシュビル（米国）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、事前合宿地のナッシュビルで初練習を行った。

同地に到着後の午後６時からＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで公開練習を実施したが、メンター役として代表チームに帯同するＭＦ南野拓実（モナコ）がこの日からチームに合流。当初はチームとは別でリハビリなどを行う予定だったが、選手とともにグラウンド上に姿を見せ、ランニングでは先頭を走った。

南野は昨年１２月、所属クラブでの試合中に左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。懸命なリハビリを続けてきたが、本大会までの実戦復帰は困難と判断され、５月１５日に発表となった２６人のメンバーからは外れた。それでも、森保監督の要望により、南野は大会期間中もチームとともに行動することになった。

メキシコ・モンテレイではサポートプレーヤーとしてＤＦ吉田麻也が合流していたが、南野が“２８人目の戦士”としてＷ杯優勝を目指す日本代表に合流した。