ＭＬＢ公式サイトは８日（日本時間９日）、全３０球団を格付けする「パワーランキング」を公開した。

１位に入ったのは３０球団最多４５勝を挙げているブレーブス。メジャー５年目の２５歳で中堅手のハリスが１３本塁打、４０打点、打率３割６厘の成績を残して成長していることが大きな要因の一つになっていると指摘し、「（２２年に）新人王を受賞したことはあるが、オールスターに選出されたことはまだない。今こそ選ばれるときだろう」と分析した。２位には３年連続ワールドシリーズ制覇を狙い、大谷、山本、佐々木が所属するドジャースが入った。

日本人所属チームは、１２位カブス（鈴木、今永）、１５位パドレス（松井、ダルビッシュ）、１６位ブルージェイズ（岡本）、２１位アストロズ（今井）、２２位メッツ（千賀）、２３位レッドソックス（吉田）、２９位ロッキーズ（菅野）、３０位エンゼルス（菊池）と苦戦してトップ１０入りを逃した。

一方で、躍進を遂げたのが、村上、西田の所属するホワイトソックス。９位に入った。３年連続１００敗以上と苦しんでいるが、今季はここまで３４勝３１敗の貯金３で地区２位と奮闘。２０本塁打と打線を引っ張った村上は右太もも裏を痛めて離脱しているが、「ホワイトソックスが今季成功している要因はいくつかあるが、その象徴は村上宗隆だ。今は故障で離脱しているが、期待通りの見ていて楽しい活躍をしている」とたたえていた。