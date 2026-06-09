京畿道（キョンギド）にある中堅企業の社員である40代半ばのコさんは最近ドル高が進む為替相場を見るたびに不安だ。最近では持っていた株式もほとんど処分した。大学入学を控えていた1997年に通貨危機で父が失業した記憶のためだ。為替相場が1ドル＝1960ウォンに迫った同年冬、家庭は一瞬にして傾いた。その時期を経験した世代にドル高は危機の信号だ。

最近ドルが急騰して通貨危機と金融危機の記憶が再び思い起こされている。8日のソウル外国為替市場で為替相場は寄り付き直後に1ドル＝1550．20ウォンまでドル高が進んだ。韓国銀行と財政経済部がこの日午前11時45分に共同で「ファンダメンタルズに対し過度な変動性と一方向への偏りを決して容認せず強力に対応していく」という高強度の口先介入に出てドル上昇は鈍化した。昼間の取引を基準として前営業日より4．10ウォンのウォン高ドル安となる1ドル＝1535ウォンで引けた。だが為替相場自体は依然としてドル高傾向だ。金融危機当時の2009年3月から17年3カ月ぶりのドル高水準だ。外国為替当局は外国人投資家の株式売り越しのほかにもノン・デリバラブル・フォワード（NDF）のオフショア市場を中心にした投機的ドル買い傾向が為替相場の変動性を高めていると判断している。

事実外国為替健全性指標で見れば韓国の状況は過去の危機の時とは距離がある。1997年12月に外貨準備高は39億ドルまで減ったが、現在は4270億ドルで世界12位水準だ。韓国が純対外債権国に変わった点も過去とは違う。通貨危機と金融危機の時に韓国は純債務国だった。だがいまは12年にわたり純債権国の地位を維持している。3月末の純対外金融資産は7536億ドルの黒字だ。韓国の証券会社と保険会社などの外国証券投資残高も1−3月期に5033億ドルで1年前より17％増加した。

このため外為当局は最近のドル急騰の原因として短期需給問題と偏り現象を指摘している。半導体スーパーサイクルと経常収支黒字にも、5月以降に外国人投資家の韓国株式の比率調整が集まりウォン安を拡大したという判断だ。

ドルが韓国に帰ってこない構造も為替相場不安を育てる原因のひとつだ。韓国は今年に入り4月まで1027億ドルの経常収支黒字を収めたが、企業はドル上昇の見通しと海外投資需要を考慮してドルの両替を保留している。フィナンシャル・タイムズはこれを「DRAMドル現象」だと表現した。韓国企業が半導体輸出などで稼いだドルを海外に優先再投資しているという意味だ。

輸出企業もやはりドル高の余波に神経を尖らせている。自動車産業だけでも輸出の割合が高く、ウォン安が短期的には利益増加に役立つが、中長期的には損失につながりかねない。自動車業界関係者は「ドル高は短期的に業績改善効果があるが、結局マーケティング費用が上昇し、需要萎縮が重なる場合には悪材料として作用するだろう」と話した。電気自動車バッテリー素材や鉄鋼をはじめ主要部品と原材料輸入費用などが増え生産コスト負担が大きくなる可能性もあるという説明だ。ドル高の衝撃が内需企業と自営業者、低所得層にはさらに大きな費用として転嫁されて「K字形二極化」を深めさせるという指摘も出る。

iM証券のパク・サンヒョン研究員は「現在の為替相場はドル下落の材料がない」とした。外貨準備高を取り崩して介入する方式も効果が限定的で、外貨準備高が急減すればむしろ危機心理を刺激しかねない。ウリィ銀行のエコノミスト、パク・ヒョンジュン氏は「半導体好況という大きな木がドル高という陰を隠していた側面が大きい。外貨準備高だけでなく国民年金、韓国投資公社、民間・個人の保有ドル資産を活用して緩衝装置として作動できる機能を緻密に作らなくてはならない」と提言した。