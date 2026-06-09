台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児の出産を報告した。

ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で“台湾の盗塁王”陳晨威（チェン・チェンウェイ）と電撃結婚。今年1月には第1子の妊娠も公表した。

ジュリーは自身のインスタグラムで「2026/06/06」とつづり始めた。

「ママとパパは、あなたが〜幸せで健やかで、元気いっぱいな女の子でいてほしい」と第1子との2ショットなどを投稿した。

チェンウェイも自身のインスタグラムで「20260606私たちをパパとママに選んでくれてありがとう。望むことは多くない。ただ、あなたが無事に、健康で、幸せに育ってくれることだけ」と第1子と妻との3ショットを公開した。

そして最愛の妻をねぎらう言葉を贈った。「愛する妻へ、私たちのママへ。妊娠中、一番大変で苦労したあなた。出産を終えたね。これからは私があなたたちのお世話をします。これからも仲良くやっていこう」と全力サポートすることも誓った。