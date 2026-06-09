まずここをやめないとダメ！大人女子がやりがちなNGチークの入れ方3選と正解テク

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。チークの入れ方ってよくわからないから、とりあえず適当に笑ったときに一番高くなる位置に入れていませんか？ そこで今回は、大人女性がやりがちなNGチークの入れ方3選と正解テクをご紹介します。

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NGチーク1： 笑ったときに一番高くなる位置に入れる

笑ったときに一番高くなる位置にチークを入れるのは、最も一般的な方法ですが、大人女性にはNGなチークの入れ方です。

年齢を重ねるほど、真顔の状態のチークトップの位置と笑ったときのチークトップの位置の差が大きくなります。

なので、笑ったときに一番高くなる位置にチークを入れると、真顔になったときにチークの位置が下に落ちてしまって、たるんだ印象に見えてしまいます。

NGチーク2： 広範囲に入れる

年齢を重ねると、顔の血色感が不足するので、血色を補おうとチークを広範囲にしっかり入れている方をよく見かけますが、チークは膨張色でもあるので、範囲を間違えると顔を大きく見せる原因になります。

また、範囲が広いとほうれい線やたるみも目立ちやすくなります。

NGチーク3： 黒目の下に丸く入れる

黒目の下辺りに丸く入れる方法もメジャーなチークの入れ方の一つですが、かわいい印象に見える入れ方なので、大人女性の雰囲気とは合いません。

このミスマッチ感が老け見えにつながってしまいます。

正解テクニック

大人女性のチークは血色を足すだけでなく、顔の重心を引き上げることを意識しましょう。

小鼻と耳の中央を結んだラインと、目尻側の黒目の縁から下に引いたラインが交差するポイントが、笑ったときに高くなる位置の目安なので、そのポイントよりも少し上辺りからこめかみに向かってふんわりとのせましょう。

一度で仕上げようとせずに、少しずつ重ねてグラデーションを作ると、上品で洗練された雰囲気に仕上がります。

【使用アイテム】

・メロウメルティングチーク01／エナモル

いかがでしたか？ 大人女性がやりがちなNGチークの入れ方3選と正解テクをご紹介しました。大人女性はチークを味方に付けると、一気に若々しい印象に見せることができるので、ぜひ参考にしてみてくださいね！