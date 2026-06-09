「100均で1000円か…」思い切って買って正解！家電屋さんに並んでてもおかしくない商品

家電屋さんで並んでいるようなアイテムが豊富に揃うダイソー。なかでも今回は、デザイン・機能性・音質のすべてに妥協のない優秀家電をピックアップ！音ズレを感じさせない快適なモードまでも搭載されており、1,100円（税込）しましたが、お値段以上の名品でした♪さっそく詳しく見ていきましょう。

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商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480293202

お値段以上の優秀家電！ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン』

ダイソーをチェックしていると、家電屋さんで扱っていてもおかしくない高クオリティな『完全ワイヤレスイヤホン』を発見！

お値段は1,100円（税込）と、100均の中では高いので一瞬ためらうかもしれませんが、これは思い切って買って大正解の優れモノ。

ブラックカラーとすっきりとしたフォルムが相まって、スタイリッシュな印象を与えます。老若男女問わず使いやすい飽きのこないデザインです。

ケースのサイズは単三電池よりやや大きいですが非常にコンパクト。ポケットにすっぽり収まるので持ち運びもラクラクです。

イヤーピースは、最初から本体に装着されているMサイズのほか、交換用のイヤーピースがS・Lサイズも付属しているので調整も自在におこなえます。

イヤホン自体は音への没入感を高めてくれる密閉型ですが、快適な装着感で長時間つけていても耳が疲れにくく、つけていることを忘れてしまうほど。

長時間連続再生ができる♪音ズレを抑えるゲームモードも搭載！

LEDインジケーターが備わっており、電池残量が一目で分かる便利な設計。

青色のランプがいくつ点灯しているかでどのくらいバッテリーが残っているのか細かく分かるので、お出かけ前などのチェックもスムーズ。

イヤホン単体で約8時間（ケース併用で24時間）の連続再生ができます。これだけ長持ちすれば、毎日の通勤・通学はもちろん、長時間の移動でもバッテリー切れを心配することなく活躍してくれます。

そのすぐ上には、USB Type-Cポートが備わっています。充電ケーブルは付属していないので、手持ちがない場合は別売のものを事前に用意しておきましょう。

接続方法はとっても簡単！接続したい機器のBluetooth設定画面から「DG036-01」を選択するだけで、サクッと一瞬でペアリングが完了します。

ボタン操作で、音量調整や通話もこなせます。さらに、音ズレを最小限に抑えてくれる「ゲームモード」も搭載。ライブ映像の視聴はもちろん、リズムゲームやアクションゲームもストレスフリーで楽しめますよ♪

肝心の音質は、迫力のある重低音から伸びやかな高音まで非常にクリア。ジャンルを問わず、圧倒的な臨場感で楽しめます。

今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン』をご紹介しました。

100均だからと侮れない優秀家電！家電屋さんで購入する前に、まずはダイソーのワイヤレスイヤホンを試してみてはいかがでしょうか。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。