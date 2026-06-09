100均の長いフックが収納に使える！扉をうまく使ってスッキリ！見た目もバッチリな便利グッズ

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『扉につけるステンレスフック』。開き扉に設置できる、タオルなどを掛けるのに便利なアイテムです。ステンレス製でサビに強く丈夫で、見た目のスッキリ感も保てます！設置方法を工夫すれば、意外な使い方もできて便利。プラ製の商品と違って汚れにくく、お手入れも楽ですよ◎

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商品情報

商品名：扉につけるステンレスフック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：24×7×8cm

対応する開き扉の厚み：2.9cm以内

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879002796

ステンレス製で丈夫＆見栄えが良い！セリアの『扉につけるステンレスフック』

扉に設置するタイプの100均のタオルハンガーって、プラ製の商品が多いイメージ。どうしても見た目にチープ感が出てしまうのと、ハンガー自体にホコリがたまりやすいのも気になっていました。

何かいいものがあれば…とセリアをチェックしていたところ『扉につけるステンレスフック』という商品を発見しました。

開き扉に装着できる、ステンレス製の長いフックです。

ステンレス製なので、比較的錆に強く丈夫なのがいいなと思って購入しました。見た目もスタイリッシュで空間に馴染みやすいです。

ホコリが目立ちにくく、フックが細いので、そもそも汚れがたまりにくい点もGOOD。こまめにお掃除せずとも、清潔な見た目をキープしやすいのが良いなと思います！

サイズは約24×7×8cmです。対応する開き扉の厚みは、2.9cm以内となっています。

さまざまな厚みの扉に合わせやすいようになっているためか、扉に掛ける部分の奥行が広めです。扉が薄めだと余裕がありすぎてカタカタするので、すべり止めなどを併用すると良いかもしれません。

使い心地の良さや活用方法は？

キッチンの開き扉に取り付けてタオルホルダーとして使ってみました。

フックの幅が広いため、タオルをしっかり広げた状態で掛けることができます。また、フックが細いおかげでタオルの内側も乾きやすく、衛生面でも安心できます。

扉の構造にもよると思いますが、扉の内側に取り付けてゴミ袋などを掛けて、ゴミ袋ホルダーとして活用するのも便利！袋を1枚ずつさっと取り出せて快適です。

収納ケースなどに入れて管理するよりも、こちらのほうが少ないアクションで済むうえに導線がスムーズです。

今回は、セリアの『扉につけるステンレスフック』をご紹介しました。

見た目もスッキリしていて使い勝手も抜群。丈夫で長く愛用でき、とてもコスパが高いです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。