100均の長いフックが収納に使える！扉をうまく使ってスッキリ！見た目もバッチリな便利グッズ
商品情報
商品名：扉につけるステンレスフック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：24×7×8cm
対応する開き扉の厚み：2.9cm以内
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879002796
ステンレス製で丈夫＆見栄えが良い！セリアの『扉につけるステンレスフック』
扉に設置するタイプの100均のタオルハンガーって、プラ製の商品が多いイメージ。どうしても見た目にチープ感が出てしまうのと、ハンガー自体にホコリがたまりやすいのも気になっていました。
何かいいものがあれば…とセリアをチェックしていたところ『扉につけるステンレスフック』という商品を発見しました。
開き扉に装着できる、ステンレス製の長いフックです。
ステンレス製なので、比較的錆に強く丈夫なのがいいなと思って購入しました。見た目もスタイリッシュで空間に馴染みやすいです。
ホコリが目立ちにくく、フックが細いので、そもそも汚れがたまりにくい点もGOOD。こまめにお掃除せずとも、清潔な見た目をキープしやすいのが良いなと思います！
サイズは約24×7×8cmです。対応する開き扉の厚みは、2.9cm以内となっています。
さまざまな厚みの扉に合わせやすいようになっているためか、扉に掛ける部分の奥行が広めです。扉が薄めだと余裕がありすぎてカタカタするので、すべり止めなどを併用すると良いかもしれません。
使い心地の良さや活用方法は？
キッチンの開き扉に取り付けてタオルホルダーとして使ってみました。
フックの幅が広いため、タオルをしっかり広げた状態で掛けることができます。また、フックが細いおかげでタオルの内側も乾きやすく、衛生面でも安心できます。
扉の構造にもよると思いますが、扉の内側に取り付けてゴミ袋などを掛けて、ゴミ袋ホルダーとして活用するのも便利！袋を1枚ずつさっと取り出せて快適です。
収納ケースなどに入れて管理するよりも、こちらのほうが少ないアクションで済むうえに導線がスムーズです。
今回は、セリアの『扉につけるステンレスフック』をご紹介しました。
見た目もスッキリしていて使い勝手も抜群。丈夫で長く愛用でき、とてもコスパが高いです！
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。