売り切れてたら困る…！お手入れ不要で汚れたらポイッ！掃除の手間が減る100均の家事楽グッズ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で発見した『自立する水切りゴミ袋（42枚）』は、三角コーナーの掃除の手間を減らしたい方にぴったりの家事楽グッズです。使い捨てタイプなのでお手入れ不要で、ハリのある素材とマチ付きで自立しやすいのも◎さらに穴あき構造で水切りもスムーズなんです。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：自立する水切りゴミ袋（42枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：180mm×140mm×マチ100mm

内容量：42枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480599878

三角コーナーを掃除するストレスから解放される！ダイソーの家事楽グッズ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『自立する水切りゴミ袋（42枚）』は、売り切れていたら困るレベルの、日常のゴミ処理をラクにしてくれる家事楽グッズです。

このアイテムの特徴は、使い捨て仕様であること。ゴミが溜まったり汚れたりしたらそのまま捨てられるので、面倒なお手入れが不要なんです。

従来の三角コーナーのようにヌメりやカビと戦う必要がなく、掃除の手間を大幅に減らしてくれます。

また、袋には細かい穴が空いており、水分をしっかり排出できる構造になっているのも魅力。

生ゴミを入れたあとも水がたまりにくく、ぎゅっと絞ってそのまま捨てられるので後処理も簡単です。

『自立する水切りゴミ袋（42枚）』の実力と幅広い使い道とは？

ハリのある素材で、さらにマチが付いているため自立しやすいのもポイント。シンク内に置いても形が崩れにくく、安定してゴミを受け止めてくれます。

使い道はキッチンだけに留まりません。筆者は洗面所やお風呂でも活用しています。

お風呂場では、コスメのパウチゴミや抜け毛、使い捨てスポンジなどをまとめて捨てるのにぴったり。

散らかりがちな小さなゴミをまとめて処理できるので、清潔な状態をキープしやすくなります。

今回はダイソーの『自立する水切りゴミ袋（42枚）』をご紹介しました。

忙しい日や、こまめな掃除が面倒なときにはかなり助かる存在。水回りのちょっとした不便を解消したい人には、ぜひ試してほしい便利グッズです。

気になった方はチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。