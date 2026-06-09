元SKE48の須田亜香里さんは6月7日、自身のXを更新。「プロポーズされた帰り道」のような姿を公開しました。（サムネイル画像出典：須田亜香里さん公式Xより）

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元SKE48の須田亜香里さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。「プロポーズされた帰り道」のような姿を公開し、話題となっています。

【写真】須田亜香里の「プロポーズされた帰り道」のような姿

「本当のプロポーズは、いつになるの？」

須田さんは「まるでプロポーズされた帰り道ね」とつづり、1枚の写真を投稿。手に大きなバラの花束を持ち、満面の笑みを浮かべています。本当にプロポーズを受けたかのような立派な花束です。

ファンからは「ボリュームすごい」「これでされてないのか!?」「プロポーズかと思って焦ったwwww」「おめでとうございます(仮)」「週刊誌に撮られたら面白い」「本当のプロポーズは、いつになるの？」などの声が寄せられました。

「サプライズで素敵な花束をいただきました」

同日の別の投稿では、愛知県豊川市で開催された「豊川リレーマラソン2026」にゲストとして参加したことを報告した須田さん。「豊川市は名産色々。中でもバラの出荷量は日本一ということで、サプライズで素敵な花束をいただきました」と、バラの花束をもらった経緯も説明しています。今後の投稿も楽しみにしたいですね。

(文:堀井 ユウ)