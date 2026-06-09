「That came out wrong」の意味は？覚えておくと便利！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「今の言い方、変だった」でした！

「That came out wrong」は「今の言い方、変だった」といった意味のフレーズです。

言ったあとに「ちょっと誤解されそう」「強く聞こえたかも」と感じたときに使える表現です。

言葉選びをミスしたときのフォローとして、会話をやわらかく戻せます。

「That came out wrong. I didn’t mean it like that.」

（今の言い方、変だったね。そういう意味で言ったんじゃないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。