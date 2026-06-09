全日本プロレスは８日、６・１８後楽園ホール大会の全対戦カードを発表した。

同大会でＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合の開催が決定していたが王者の名前も挑戦者も不明だった。この日の発表で王者は、ゥ供Ε好螢襯咼蝓囚ゥ汽ぅ薀后Ε瓮ぅ愁鵑任△襪海箸判明。「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎が挑戦する。

「ＮＷＡ世界ヘビー級王座」は、昭和時代のプロレス界で最も権威がある世界王座で世界最強のプロレスラーが保持するベルトとうたわれた。

現在の王者となるゥ供Ε好螢襯咼蝓囚ゥ汽ぅ薀后Ε瓮ぅ愁鵑蓮∩監本プロレスが発表した経歴によると１９９１年１２月２４日、米テネシー州メアリービル出身の３４歳。身長は１９６センチ、体重１３６キロの超大型選手。ブラジリアン柔術黒帯、州高校レスリング選手権で２度の優勝経験を持つ本格派で２０１５年にプロレスデビュー。２５年８月にニューヨークで行われたＮＷＡ７７でトム・ラティマーを下しＮＷＡ世界ヘビー級王座を戴冠。ＮＷＡの反体制派「Ｔｈｅ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｓｉｘ」メンバー。日本でも公開された映画『アイアンクロー』でテリー・ゴディ役を演じるなど役者としての顔も持つという。

同大会は指定席が全席完売。現在、立見券を販売している。

◆６・１８後楽園全対戦カード

▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・鈴木秀樹

▼ＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合

王者・ゥ供Ε好螢襯咼蝓囚ゥ汽ぅ薀后Ε瓮ぅ愁鵝。ｓ 挑戦者・芦野祥太郎

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・立花誠吾 ｖｓ 挑戦者・田村男児

▼アジアタッグ選手権試合

王者組・ＩＳＨＩＮ、加藤良輝 ｖｓ 挑戦者組・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼タッグマッチ

潮粼豪、安齊勇馬 ｖｓ 諏訪魔、青柳優馬

▼１０人タッグマッチ

ザイオン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、小藤将太、小河彪 ｖｓ 大森北斗、矢野安崇、河野真幸、阿部史典、青木優也

▼８人タッグマッチ

斉藤ジュン、斉藤レイ、本田竜輝、羆嵐 ｖｓ 綾部蓮、タロース、関本大介、真霜拳號