サーティワン×トイ・ストーリーの新作登場！カラフルなパレットケーキに注目

サーティワン アイスクリームから、『トイ・ストーリー』の世界観をたっぷり詰め込んだ「トイ・ストーリー パレット８」が2026年6月17日（水）より登場します。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップでカラフルなデザインと、14種類の人気フレーバーを組み合わせた豪華なアイスクリームケーキは、お子様から大人まで楽しめる特別な一品。家族のお祝いはもちろん、夏のパーティーシーンにもぴったりです♡

『トイ・ストーリー』の世界を再現した特別ケーキ

価格：4,800円

「トイ・ストーリー パレット８」は、“アメリカンカラフルTOY”をテーマにした限定アイスクリームケーキです。

8つのピースには、『トイ・ストーリー』に登場する人気キャラクターたちをイメージしたデザインを採用。ビビッドカラーのチョコレートプレートには、それぞれのキャラクターのキメ顔が描かれています。

さらに、仲良しキャラクターや作品に欠かせないキャラクターのピックが付属しており、自分好みに飾り付けできるのも魅力。

フィルムや台紙にもキャラクターたちがたくさん描かれていて、箱を開けた瞬間からワクワク感が広がります。

サイズ：6号／直径約18.5cm×高さ約5cm

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14種類のフレーバーを楽しめる贅沢仕様

ピース1



ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ＋チョコレートチップ

（ホワイトスポンジ）

ピース2



キャラメルリボン＋チョップドチョコレート

（チョコレートスポンジ）

ピース3



ポッピングシャワー＋メロンオーレ

（ホワイトスポンジ）

ピース4



ラブポーションサーティワン＋チョコレート

（チョコレートスポンジ）

ピース5



ダークチョコビッツ入りチョコレート＋ミルクチョコレート

（チョコレートスポンジ）

ピース6



キャラメルリボン入り抹茶×ホワイトチョコレート＋チョコレートチップ

（チョコレートスポンジ）

ピース7



ストロベリーチーズケーキ＋ストロベリー

（ホワイトスポンジ）

ピース8



ポッピングシャワー＋バニラ

（ホワイトスポンジ）

人気フレーバーを中心に構成されているため、お子様から大人まで幅広い世代で楽しめます。「どのピースを選ぶ？」と会話が弾むのも、このケーキならではの楽しみ方です♪

パーティーやお祝いにもぴったり

見た目の華やかさはもちろん、さまざまな味を一度に楽しめるのも魅力のひとつ。

誕生日や記念日、ホームパーティーなど、人が集まるシーンにぴったりです。『トイ・ストーリー』ファンにはもちろん、サーティワンの人気フレーバーを一度に味わいたい方にもおすすめ。

キャラクターたちが勢ぞろいした台紙やフィルムは、写真映えも抜群。思わずSNSに投稿したくなるような特別感があります。

おもちゃの仲間たちと楽しいひとときを♡

サーティワンの「トイ・ストーリー パレット８」は、作品の世界観と人気フレーバーを一度に楽しめる特別なアイスクリームケーキです。

カラフルでポップな見た目に加え、14種類のフレーバーが味わえる贅沢な内容は、家族や友人との時間をより楽しく演出してくれます。

『トイ・ストーリー』の仲間たちと一緒に、おいしくて思い出に残るひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡