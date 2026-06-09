公明党が、中道改革連合への合流を参院議員で先行させ段階的に進めていくのは、来春に統一地方選を控えて公明公認ですでに準備を進める地方議員への配慮があるためだ。

今後は地方組織への説明を進めるが、政党要件を失う可能性には不安の声も少なくない。

３０００人規模の地方議員を擁する公明は、３月の臨時党大会で統一選に独自候補を擁立する方針を確認し、５月末から公認候補の発表に着手した。統一選まで１年を切る中、「現場は公明公認で走り出しており、方針を変えれば有権者への浸透が大幅に遅れてしまう」（公明幹部）との判断が働く。

地域ごとに抱える他党との協力関係も悩みの種だ。立憲民主党と与野党に分かれて対峙（たいじ）し続けている地方議会も多く、国政で連立を組んできた自民党との関係が維持されている自治体も少なくない。ある公明幹部は「関係を整理する時間が必要だ」と吐露する。

一方で、参院議員の合流を急ぐのは、有権者からの批判を回避したい思惑もある。中道改革は５月にまとめた衆院選総括で「（３党が）バラバラである限り『選挙互助会』のイメージ払拭（ふっしょく）は困難」と指摘した。結党当初は、衆院議員に続いて参院議員、地方議員の合流を想定していただけに、「衆参両院の国会議員がそろわなければ、選挙目当ての批判がつきまとう」（公明中堅議員）との危機感が強い。

もっとも、政党要件を失えば資金面などでの弱体化は避けられない。地方議員からは「国会議員がゼロになって我々だけでやっていけるのだろうか」といった不安の声も漏れている。