5年前、投手のあらゆる球を精密に再現できる打撃練習マシン「トラジェクトアーク」がメジャー球団に導入された。世界最高レベルの投球を事前に体験できることから、打者にとっては革命的なツールとなった。しかし、パドレスの守護神メーソン・ミラーだけは別だという。スポーツ専門局ESPN電子版によると、ミラーの投球には、この最先端AIマシンでも再現できない要素がある。

ドジャースのマックス・マンシー内野手は「トラジェクトアークは素晴らしい。でも再現できないものもある。ミラーのボールが手から爆発するように飛び出してくる感覚だ。100マイルは100マイルでも、彼の100マイルは別物なんだ」と話す。左打者のマンシーは右腕ミラーのボールを比較的長く見ることができる。それでも速球とスライダーを見分けるための回転や軌道を認識する余裕はなかった。球界屈指の選球眼を持つ強打者の目に映ったのは、回転するボールではなく、信じられない速さで向かってくる「白い電球」のような物体だった。

普段、他の投手だとスコアボードに表示される球速ほど速く感じないことも多い。しかしミラーは逆だ。「表示は101マイルや102マイル。でも実際には110マイルくらいに感じる。フェアゾーンに飛ばすことさえ不可能に思えるんだ」と舌を巻いた。

ミラーの直球の平均球速は101.2マイル（約162.8キロ）で、メジャー断トツのトップだ。最速は4月25日に当時ダイヤモンドバックスの外野手だったアレク・トーマスに投じた103.8マイル（約167.0キロ）のフォーシームだった。だが打席に立つと、もっと速く感じるのである。