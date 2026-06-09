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01. Velvet Parade
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02. PARADOX
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03. Cuz I love you
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§YUUKI SANO ÊÔ¶Ê¡§²ÖÂ¼ÃÒ»Ö
04. Flower & Wind
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05. Primal Dance
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06. ¤¢¤·¤¢¤È
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07. why (not)?
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Soma Saito ÊÔ¶Ê¡§Saku
08. Pathfinder
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09. ¸Þ¤ÄÌÜ¤Îµ¨Àá
ºî»ì¡§Rose Blueming ºî¶Ê¡§Zinee¡¢Yoshi ÊÔ¶Ê¡§Yoshi
10. Appreciate!! ¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß
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01. ¡ÖVelvet Parade¡× Music Video
02. ¡ÖVelvet Parade¡× Music Video Making
03. Jacket Shooting Making
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