ウクライナの遺産やウィーンも。世界遺産が直面するイエローカード「危機遺産リスト」とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

危機遺産リストは立て直しへのステップ

世界遺産は登録後も削除される可能性がありますが、ある日突然、削除されるわけではありません。登録資産の「顕著な普遍的価値（OUV）」が損なわれる恐れがあると判断された場合、まずは「危機にさらされている世界遺産リスト（危機遺産リスト）」に登録されます。具体的には、武力紛争や都市開発、自然災害、管理体制の不備などにより、価値の存続が脅かされている遺産が対象となります。

たとえば、オーストリアの「ウィーンの歴史地区」は、都市開発計画が歴史的な都市景観を損なうと判断され、2017年にリスト入りしました。一方、戦火によって危機にさらされる遺産は増えており、記憶に新しいものではロシアのウクライナ侵攻により、2023年にキーウなどウクライナの3つの遺産がリストに記載されました。また、イランやパレスチナなど人為的な理由によって現在進行形で危機にさらされている遺産があることも、知っておきたい現実です。

危機遺産リストに登録されると、保有国はどのような対策を講じ、いつまでに改善するのかという保全計画を策定することが求められます。つまり、危機遺産リストへの記載は状況を改善するための警告であり、危機がなくなったと判断されればリストから解除されます。

それでも改善が見込めず、OUVが回復不能と判断された場合に、初めて最終手段として世界遺産リストからの削除が決議されます。危機遺産リストは、世界遺産制度が単なる称号ではなく、登録後も責任を伴う仕組みであることを示しているのです。

危機遺産リストから解除された「アツィナナナの熱帯雨林」

現在、53件が「危機にさらされている世界遺産リスト（危機遺産リスト）」に登録されています。一方で、状況が改善されたことでリストから解除された例もあります。マダガスカルの「アツィナナナの熱帯雨林」は、違法伐採や密猟などを理由に危機遺産リストに登録されていましたが、ユネスコや国際社会の支援のもと、失われた森林の再生や、密猟の減少が進み、2025年に危機遺産リストから解除されました。

バッファー・ゾーンとは？

登録範囲の外側に隣接して設定される保護エリア。周辺の土地利用や開発に一定の制限を設けることで景観や自然環境などの周辺環境を守り世界遺産の「顕著な普遍的価値（OUV）」を損なわないよう守る役割があるのだ

世界遺産を取り巻くさまざまな危機

絶滅危惧種増 気温が1度上昇するごとに、危険にさらされる種が倍増する恐れがあります。 氷河の縮小 温暖化により海面上昇や氷河の縮小が進行。生態系などに深刻な影響を与えます。

山火事 高温・乾燥が続くと大規模化しやすく、森林や土壌の回復に時間が掛かります。 人為的要因 密猟、違法伐採、政情不安、戦争など、人間の行為が遺産の損失や破壊を招きます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。