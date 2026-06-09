日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2858（+35.5 +1.26%）
ホンダ 1440（+1.5 +0.10%）
三菱ＵＦＪ 3191（+23 +0.73%）
みずほＦＧ 7681（+119 +1.57%）
三井住友ＦＧ 6204（+99 +1.62%）
東京海上 7325（+93 +1.29%）
ＮＴＴ 147（-0.3 -0.20%）
ＫＤＤＩ 2733（+9 +0.33%）
ソフトバンク 213（-0.8 -0.37%）
伊藤忠 1860（+16 +0.87%）
三菱商 4898（+65 +1.34%）
三井物 5003（+71 +1.44%）
武田 5042（-8 -0.16%）
第一三共 2568（+39.5 +1.56%）
信越化 7016（+153 +2.23%）
日立 5151（+120 +2.39%）
ソニーＧ 3548（+40 +1.14%）
三菱電 5782（+114 +2.01%）
ダイキン 23659（+219 +0.93%）
三菱重 3742（+43 +1.16%）
村田製 9287（+576 +6.61%）
東エレク 58469（+3449 +6.27%）
ＨＯＹＡ 26748（+1468 +5.81%）
ＪＴ 6154（+19 +0.31%）
セブン＆アイ 1919（+3.5 +0.18%）
ファストリ 80282（+1462 +1.85%）
リクルート 11012（+257 +2.39%）
任天堂 7836（+196 +2.57%）
ソフトバンクＧ 7256（+280 +4.01%）
キーエンス（普通株） 76411（+1431 +1.91%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2858（+35.5 +1.26%）
ホンダ 1440（+1.5 +0.10%）
三菱ＵＦＪ 3191（+23 +0.73%）
みずほＦＧ 7681（+119 +1.57%）
三井住友ＦＧ 6204（+99 +1.62%）
東京海上 7325（+93 +1.29%）
ＮＴＴ 147（-0.3 -0.20%）
ＫＤＤＩ 2733（+9 +0.33%）
ソフトバンク 213（-0.8 -0.37%）
伊藤忠 1860（+16 +0.87%）
三菱商 4898（+65 +1.34%）
三井物 5003（+71 +1.44%）
武田 5042（-8 -0.16%）
第一三共 2568（+39.5 +1.56%）
信越化 7016（+153 +2.23%）
日立 5151（+120 +2.39%）
ソニーＧ 3548（+40 +1.14%）
三菱電 5782（+114 +2.01%）
ダイキン 23659（+219 +0.93%）
三菱重 3742（+43 +1.16%）
村田製 9287（+576 +6.61%）
東エレク 58469（+3449 +6.27%）
ＨＯＹＡ 26748（+1468 +5.81%）
ＪＴ 6154（+19 +0.31%）
セブン＆アイ 1919（+3.5 +0.18%）
ファストリ 80282（+1462 +1.85%）
リクルート 11012（+257 +2.39%）
任天堂 7836（+196 +2.57%）
ソフトバンクＧ 7256（+280 +4.01%）
キーエンス（普通株） 76411（+1431 +1.91%）