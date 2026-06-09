日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2858（+35.5　+1.26%）
ホンダ　1440（+1.5　+0.10%）
三菱ＵＦＪ　3191（+23　+0.73%）
みずほＦＧ　7681（+119　+1.57%）
三井住友ＦＧ　6204（+99　+1.62%）
東京海上　7325（+93　+1.29%）
ＮＴＴ　147（-0.3　-0.20%）
ＫＤＤＩ　2733（+9　+0.33%）
ソフトバンク　213（-0.8　-0.37%）
伊藤忠　1860（+16　+0.87%）
三菱商　4898（+65　+1.34%）
三井物　5003（+71　+1.44%）
武田　5042（-8　-0.16%）
第一三共　2568（+39.5　+1.56%）
信越化　7016（+153　+2.23%）
日立　5151（+120　+2.39%）
ソニーＧ　3548（+40　+1.14%）
三菱電　5782（+114　+2.01%）
ダイキン　23659（+219　+0.93%）
三菱重　3742（+43　+1.16%）
村田製　9287（+576　+6.61%）
東エレク　58469（+3449　+6.27%）
ＨＯＹＡ　26748（+1468　+5.81%）
ＪＴ　6154（+19　+0.31%）
セブン＆アイ　1919（+3.5　+0.18%）
ファストリ　80282（+1462　+1.85%）
リクルート　11012（+257　+2.39%）
任天堂　7836（+196　+2.57%）
ソフトバンクＧ　7256（+280　+4.01%）
キーエンス（普通株）　76411（+1431　+1.91%）