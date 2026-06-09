格闘技イベント「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」を主催する「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ ＪＡＰＡＮ」は、８月８日に大田区の「ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた」（大田区総合体育館）で開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ ２」でフェザー級キックボクシングトーナメントを実施することを８日、発表した。

このトーナメントは、今大会を含む全３大会にわたって開催され、日本を代表する選手達と世界の強豪選手が１回戦から対戦する予定。優勝者には、現ＯＮＥフェザー級キックボクシング世界王者のスーパーボンへの挑戦権が与えられる。

トーナメントには野杁正明と海人の参戦が決定。野杁はリウ・メンヤン、海人はモハメド・シアサラニ選手と対戦する。野杁は「前回大会で負けたにもかかわらず、ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ フェザー級キックボクシングトーナメントという素晴らしい舞台を用意してくださり本当にうれしく思っています。対戦相手（リウ・メンヤン選手）は、必ずリベンジしたい選手の一人でしたし、何が何でもリベンジしないといけない相手でした。僕とやった時より強くなってるとは思うんですけど、それ以上に僕が強くなってるんで、今度はリベンジして勝ちたいと思っています。「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ ２」は前回を超える大会にしなければいけないと思っているので、必ず最高な形でリベンジして勝利する姿を皆さんに見せようと思います！よろしくお願いします！」とコメントした。

海人は「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ フェザー級キックボクシングトーナメントの参戦が決定しました。一回戦目の相手が、僕がずっとリベンジしたいなと思っていたモハメド・シアサラニ選手に決まりました。トーナメントもあるんですけど、一回戦目の相手にしっかりリベンジして勝って、皆さんにまた僕の強さっていうのを見せれるようにしたいなと思ってます。

ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ、ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩファンの皆様には、まだ僕の強さっていうのを見せきれていないので、期待していただけたらなと思ってます。よろしくお願いします」とコメントした。

同大会には、安保瑠輝也が階級をライト級に上げ参戦する。トーナメントの残りの対戦カードや他出場選手についての詳細は後日行う記者会見で発表を予定している。