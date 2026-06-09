妻「リボ払いとかしてないよね…？」夫「一括だから大丈夫だよ」と思ったら…夫のカードが使用不能に!? リボ払いの疑惑を否定し続けた夫の「貯金できてる」発言の裏に隠されていた衝撃の事実

妻「リボ払いとかしてないよね…？」夫「一括だから大丈夫だよ」と思ったら…夫のカードが使用不能に!? リボ払いの疑惑を否定し続けた夫の「貯金できてる」発言の裏に隠されていた衝撃の事実