ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「リボ払いとかしてないよね…？」夫「一括だから大丈夫だよ」と思… 妻「リボ払いとかしてないよね…？」夫「一括だから大丈夫だよ」と思ったら…夫のカードが使用不能に!? リボ払いの疑惑を否定し続けた夫の「貯金できてる」発言の裏に隠されていた衝撃の事実 妻「リボ払いとかしてないよね…？」夫「一括だから大丈夫だよ」と思ったら…夫のカードが使用不能に!? リボ払いの疑惑を否定し続けた夫の「貯金できてる」発言の裏に隠されていた衝撃の事実 2026年6月9日 7時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 奥さんも突っ込んでいたとおり、そんなに限度額低いの？ って感じですよね。なぜ頻繁にカードが使えなくなるんだ。いつもなら奥さんの言うことを聞き流す旦那さんが、このときはすぐ行動に移してくれたのですが…!?>>【まんが】リボ払いで大失態した話(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】リボ払いで大失態した話 【私の新居に義母が先に暮らしていました 特別編】紗江子が最後に選ぶ“家族との距離”とは？ 「さすが姉さん女房」「しっかり励むんだぞ」義父のデリカシーのない最低発言にイラッ！【ノンデリ義父がしんどい Vol.1】