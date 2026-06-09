奥さんも突っ込んでいたとおり、そんなに限度額低いの？ って感じですよね。

なぜ頻繁にカードが使えなくなるんだ。

いつもなら奥さんの言うことを聞き流す旦那さんが、このときはすぐ行動に移してくれたのですが…!?

>>【まんが】リボ払いで大失態した話

(ウーマンエキサイト編集部)