８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円１６銭前後と前週末と比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７４銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。



日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いなか、ドル円相場は日本時間夕方に１５９円８０銭台まで下押す場面があった。ただ、５日に発表された５月の米雇用統計が市場の想定以上に強かったことから米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの観測が高まっており、米長期金利の先高観がドルを下支え。原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりを意識した円売りが出やすいこともあり、ニューヨーク市場では一時１６０円２０銭台まで値を戻した。とはいえ、トランプ米大統領が自身のＳＮＳでイランとイスラエルに対して直ちに砲撃を止めるように求め、両国が相互への攻撃を停止したと明らかにしたことから「有事のドル買い」を巻き戻す動きもあって戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と前週末と比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS