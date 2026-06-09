― ダウは80ドル安と続落、米長期金利の上昇が重荷、ナスダックは反発 ―

ＮＹダウ 　　　50786.01 ( -80.77 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7405.73 ( +21.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25929.66 ( +220.23 )
米10年債利回り　　4.565 ( +0.035 )

ＮＹ(WTI)原油 　　91.30 ( +0.76 )
ＮＹ金 　　　　　4363.4 ( -1.9 )
ＶＩＸ指数　　　　18.92 ( -2.59 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　65570 ( +1750 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　65570 ( +1750 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース