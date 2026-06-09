米国市場データ ＮＹダウは80ドル安と続落 （6月8日）
― ダウは80ドル安と続落、米長期金利の上昇が重荷、ナスダックは反発 ―
ＮＹダウ 50786.01 ( -80.77 )
Ｓ＆Ｐ500 7405.73 ( +21.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 25929.66 ( +220.23 )
米10年債利回り 4.565 ( +0.035 )
ＮＹ(WTI)原油 91.30 ( +0.76 )
ＮＹ金 4363.4 ( -1.9 )
ＶＩＸ指数 18.92 ( -2.59 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65570 ( +1750 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65570 ( +1750 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50786.01 ( -80.77 )
Ｓ＆Ｐ500 7405.73 ( +21.99 )
ＮＡＳＤＡＱ 25929.66 ( +220.23 )
米10年債利回り 4.565 ( +0.035 )
ＮＹ(WTI)原油 91.30 ( +0.76 )
ＮＹ金 4363.4 ( -1.9 )
ＶＩＸ指数 18.92 ( -2.59 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 65570 ( +1750 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 65570 ( +1750 )
※( )は大阪取引所終値比
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