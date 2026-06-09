歌人の俵万智さんが著書『生きる言葉』（新潮新書）の「おわりに」でNHK歌壇の、ある入選作を紹介している。

＜友に送ったメールの返事を待つ二時間 五日は待てた手紙の頃は＞

俵さんは書いている。＜便利になったぶん、待つことが苦手になった私たち。お互いがせっかちに言葉を投げ合うまえに、ほんの少しでも立ちどまることを、大事にしたい＞。コンビニや携帯電話、SNS……などの発達で「待たない」という便利さは増したが、逆に「待てない」という不寛容な社会となった。

俵さんとは同学年で、勝手に親近感を覚えていた。早大時代に行っていたという東京六大学野球、神宮球場でのアナウンスも聞いた（はずだ）。

本来「待つ」は、たのしみだった。コンビニのない学生時代、空腹を抱え、早朝に立ち食いそば店のシャッターが開くのを待った。手紙のやり取りは週単位だった。＜改札口で君のこと いつも待ったものでした＞と野口五郎は『私鉄沿線』で＜電車の中から降りて来る 君を探すのが好きでした＞と歌っていた。

野球の指導者も「待つ」が仕事だ。選手の成長や復調を待って過ごす。阪神・藤川球児監督は交流戦で連敗中、よく「待つ」と言った。3日、西武に敗れた際は「バッテリーも我慢強くやってくれてました。チャンスを待ちたい」。4日も貧打で敗れ、打線復調を待つのかと問うと「言葉で言うと“待つ”とか“何かをする”とか……」と答えた。我慢や辛抱とともに待つ。ただ待っているわけではない。コーチ陣と話し合い、選手に語りかけ、体調管理に気を配り……待っている。思えば一昨年10月の監督就任時、「野球は待つスポーツ」と語っていた。

2日連続での雨天中止では調整も難しいが、藤川監督は「まあ、過ぎたら忘れるでしょう。忘れることです」と笑った。

なるほど＜期待と忘却とは、さながら双子の姉妹のようだ＞と四方田犬彦氏の『待つことの悦（よろこ）び』（青玄社）にある。＜待つことが苦痛であるとき、忘れることは魂の慰めである＞。

哲学者・鷲田清一氏は『「待つ」ということ』（角川選書）で＜「待つ」は偶然をあてにすることではない＞＜信頼のひとかけらがなければ、きっと、待つことすらできない＞と書いている。信じて待つわけである。

雨の日、待つことについて、立ち止まって考えてみた。 （編集委員）