クマが出没した場所は栃木県宇都宮市の中心部で、市民の生活の拠点になっているアーケード街でした。そして、8日夜にも警察官がクマの姿を確認したということで、市が捕獲に向けた準備を進めています。

■学校近くで“目撃”新たな通報…緊迫続く

8日午後7時ごろ、栃木県宇都宮市の学校付近で、クマがいるとの新たな通報が入りました。

アナウンス

「この付近でクマの目撃通報がありました。建物から出ないようにお願いします」

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午後9時過ぎには、警戒に当たっていた警察官が、クマ1頭を確認したということです。現場には、猟友会とみられる人の姿も見られ、大きなドローンも運ばれていました。

緊迫する、宇都宮市。

7日、市の中心地にある、オリオン通り商店街の防犯カメラに映ったのは、勢いよく走るクマ。通行人のすぐ目の前を横切っていきました。その際、クマは人の存在に気づいたのか、一瞬、顔を向けるような動きをしています。

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同じ時間帯には、商店街の別の地点でも、車道を走っていくクマが撮影されていました。

■ギョーザの街で「客が減ってしまう不安」

宇都宮市の中心部に出没したクマ。

宇都宮市民

「宇都宮に来ると思ってなかった。日光とか向こうはよくテレビでやっていたので、まさか宇都宮に来るとは全く思っていなかった」

住民の生活には、変化が強いられていました。

――このあたりでクマが出たが

ギョーザ店スタッフ

「すごくびっくりしました。恐怖で“家から出ていない”という人も結構います」

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――店への影響は？

ギョーザ店スタッフ

「クマが捕まらないと、客が減ってしまう不安がある」

埼玉からギョーザを食べに来たという観光客は…

埼玉からの観光客

「（クマ出没を）知らなくて、さっき知ってびっくりした」

――クマが出ると想定した？

埼玉からの観光客

「全然なかった。秋田とかのイメージだった。まさか栃木（宇都宮）まで来ているのかと」

クマが姿を見せた、オリオン通り商店街は、JR宇都宮駅から1キロほどに位置しています。全長およそ280メートルのアーケード商店街で、飲食店や食料品店など、100店舗以上が軒を連ねる、宇都宮市一番の繁華街です。

そのなかで、今回、クマの映像が撮影されたのは、2か所でした。

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8日、『news zero』が商店街を歩いてみると、午後8時を過ぎてもにぎわいを見せていました。クマは、どこへ行ったのでしょうか。

オリオン通り商店街で最初に撮影されたクマは、南側へと走り去り、そのあとに撮影されたクマも、南側へと走っていくのが映っていました。2か所で撮影されたクマが、同一個体かはわかっていません。

商店街で勤務

「きょう人が結構少ない。身近にクマがいるなんて、考えたことがなかったので」

――店として対策は？

商店街で勤務

「全然していない。どうすればいいのかわからない」

戸惑う、宇都宮の人々。

■車の目の前に”クマ”「大都市の中で出るとは…」

実は市内では、商店街以外でも、クマの映像が複数撮影されています。

住宅街の道路にいたクマ。撮影者と反対方向へと走っていきました。

一方、民家近くの坂の上で、静止するクマもいました。じっとしながら、撮影者の方を向いています。

そして、8日午前2時ごろに撮影されたドライブレコーダーの映像には、車の前をクマとみられる黒い影が移動していく様子が映っていました。運転手は、車を路肩に止めると警察に通報していました。

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当時の状況について、運転手の男性は「前方見たら黒い塊がいるなと思って、ハイビームにしたらクマが走っていた」と話していました。

クマは、道路沿いにある店の敷地へと、入っていったといいます。

運転手

「ここから（店の敷地に）入っていった。あっちも驚いてこんな感じですよ。結構速い。まさか宇都宮の大都市の中で（クマが）出るとは想像していない。はっきりいってありえない」

■市内の広範囲で“クマ目撃”…南側へ移動か

警察によりますと、住宅街や繁華街などで6日午前からクマの目撃情報が40件以上相次いでいるということです。

市が発表しているクマが目撃された地点の情報では、市内の広範囲にわたっていることがわかります。

初めて目撃された6日には、宇都宮駅よりも北側で、情報が寄せられていましたが、7日になると、南側の地域で目撃が相次ぐようになりました。そして8日も、南側で目撃されています。

クマは、今もそのあたりにいるのでしょうか。

◇

近くの畑には、クマの痕跡が残っていました。専門家によりますと、クマの足跡だとみられるということです。

畑の所有者

「けさ気がついた」

――7日に足跡は

畑の所有者

「気がつかない、なかった。びっくり。この辺にクマが来るとは」

この畑からおよそ2キロ離れた畑にも、クマのものとみられる足跡が残されていました。

畑の所有者

「おっかない。怖いしどこにいるかわからない」

山がある北側から南側へと、移動しているとみられるクマ。警察によりますと、体長1メートルほどとみられるということです。

■専門家“商店街に戻る可能性は低い”

クマの生態に詳しい専門家は、エサが目的ではないと指摘します。

――クマ出没理由

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「今の時期に人里に下りてきても、農作物の収穫はまだ先。食べるものはほとんどない状態。なので、今はエサ目的に出てきているわけではなく、迷い込んで帰れなくなってしまった」

また、今後について商店街に戻る可能性は低いと話します。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「人とかなり遭遇しているので嫌がる。（商店街は）身を隠しながら行こうと思ったがうまくいかず、人と遭遇してびっくりして走り抜けた」

「街中に出てくるクマはかなり適応して昼間は出歩かず、（人の少ない）夜の間に暗い時間帯に出歩く性質がある。基本的には夜は出歩かない方がいい」

宇都宮市では8日、公立の全ての小中学校、94校が休校になりました。9日も休校にするとしています。

（6月8日放送『news zero』より）