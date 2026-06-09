【指示待ち夫の正体】「何すればいい？」にキレる前に試したい！ 夫を変えた、ワンオペ妻の秘策とは

家事や育児の分担は、多くの家庭で尽きない悩みです。特に、パートナーに主体性がなく“指示待ち”に見えると、「どうして自分ばかりが頭を悩ませなければいけないのか」とイライラしてしまいますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

夫の「何すればいい？」に爆発寸前

我が家は共働きですが、夫は毎日帰りが遅く、私はパート勤務。

自然と、家事も育児も私のワンオペ状態になっていました。

せめて休日くらいは夫にも主体的に動いてほしいのに、洗濯物に追われる私の横で夫はソファでぼんやり。

子どもたちが「パパ遊ぼう！」と飛びついても、「え～何すればいいの？」と困った顔をしながら、助けを求めるように私のほうをチラッと見るだけです。

なぜ私ばかりが、指示を出さなければいけないのか。



指示を待たれること自体に、私はイライラを募らせていました。

やる気がないわけじゃない？

でもある日、不満をぶつけて怒る前に、夫をよく見てみたのです。

すると、夫はサボっているというより、本気で戸惑っているようでした。



そこでようやく私は「夫はやる気がないのではなく、子どもたちとどう過ごせばいいのか本気で分からないのでは？」という考えに至りました。

平日はほぼ子どもが寝たあとに帰宅する夫には、子どもたちが最近どんな遊びが好きで、どこまで体力があるのか、情報がありません。

「もっと子どもの話をしてあげればよかった」と反省しました。