「悪魔みたいな奴だ...」ルフィグループの最高幹部も驚いた広域強盗事件での「身内への裏切り行為」

「ルフィ」からの殺害予告

「闇バイト」を使った特殊詐欺と広域強盗事件を引き起こし、日本列島を震撼させた「ルフィグループ」。後に大量の模倣犯を生み出し、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の源流になるなど、彼らが日本の犯罪史に残した爪痕はあまりにも大きい。

そんな稀代の犯罪組織の最高幹部らへの独占取材を基に、「ルフィグループ」の全貌に迫ったノンフィクション『檻の中のルフィ 闇バイトを生んだ者たち』（栗田シメイ著・講談社）が、６月24日に発売される。フィリピンなどを拠点に活動していた特殊詐欺組織は、いかにして凶暴な広域強盗団へと変貌していったのか。『檻の中のルフィ』の内容を一部抜粋・再編集して公開する。

いわゆる「ルフィグループ」の幹部たちがフィリピン・ビクータン収容所（広域強盗事件の拠点となった場所）に収監された日時には、タイムラグがある。「ルフィ」を名乗った今村（磨人・以下、被告表記を省略）が’19年末、藤田（聖也）が’21年の４月。渡邉（優樹）と小島（智信）が’21年の11月という具合だ。「ルフィ広域強盗事件」という数々の報道から、今村をトップとした犯罪集団という印象を抱きやすい。だが、収容所内の様子を取材していくと、複雑に入れ替わる人間関係が事件の下敷きにあった。

ビクータン収容所は、マニラ中心部から車で40分ほど走ったタギッグ市に位置する。外国人抑留者の収容を目的とした施設であり、収容されている面々は凶悪犯罪者からオーバーステイした者まで様々だ。所轄は入国管理局である。

ビクータンに収容される者は凶悪犯ばかりではない。だが、一度中に入れば扱いは同じである。各国間での争いが絶えないので、収容者は自ずと同じ国の者同士で集まるようになる。日本人の場合、「サトウ」と呼ばれる男が取りまとめ役となっていた。サトウは、エアコンが完備された個室（VIPルーム）の権利者でもあった。この部屋は後に今村も利用し、「キヨトルーム」と呼ばれている。

藤田がビクータンに収容されると、そこには見覚えのある顔があった。’19年11月にフィリピンのウエストマカティホテルで拘束された、渡邉グループ（渡邉をトップとした特殊詐欺組織）のかけ子たち18人である。今村や、JPドラゴン（フィリピンを拠点にする日本人犯罪組織。渡邉の詐欺グループとは敵対関係にあった）の幹部の一人である「イタイ」と名乗る男もいた。

小島の証言によれば、今村は’19年末にビクータンに収容されてから、JPドラゴンの仕事を手伝うようになったという。渡邉たちも同時期に「今村はJPドラゴンに加入した」と認識していた。

後の検察の証拠調べで、渡邉グループと今村が所属していたグループは、もともと別々だったと明言されている。公判での表現を借りるなら「別会社」である。のちに「ルフィグループ」として合流する両者は、この時点では敵対関係にあった。以前、自分たちのシノギを渡邉グループに潰されていたJPドラゴンにとって、幹部の藤田は格好の的となった。当時の様子を、藤田は裁判でこう明かしている。

「（ビクータンに）着いたその日にサトウさんと今村さんに殺されそうになりました。もともと同じ詐欺組織にいてJPドラゴンに寝返った『イタイ』は、私とは犬猿の仲。私のカネを奪って殺す計画だったと、聞いています」

「悪魔みたいな奴だ」

’22年に入ると、ビクータン内の様子が変わり始めた。渡邉グループの元かけ子たち18人を含めた日本人収容者が、強制送還されたのだ。金銭的なトラブルが原因で、日本人グループのトップだったサトウと今村の間にも亀裂が入りつつあった。この仲違いにより、今村は渡邉と距離を縮めていく。

今村は遅くとも’22年初頭から、日本での強盗を企てている。SNS上で闇バイトを募集し、「ルフィ」と名乗るテレグラムアカウントを使って実行犯とやり取りを重ねていた。このとき、渡邉グループは今村の強盗にまだ気づいていない。

’22年３月、広域強盗の“前兆”といえる事件が起きた。滋賀県大津市の質屋から金品を盗むため、男３人が入り口のガラス扉を割って侵入を試みた。このとき、今村はルフィ名義のアカウントからこのようなメッセージを実行犯に送っている。

「はじめまして！ 仕事の件で連絡しました！」

今村のメッセージを受け、実行役の男性が「ルフィさんはどの立場の方ですか？」と質問をすると、今村はこう返答している。

「トップです」

そして、’22年５月。“最初の”広域強盗事件が発生する。５月２日、京都市中京区の貴金属店を男女２人が襲撃。ハンマーでショーケースを壊し、「ロレックス」など腕時計41点を奪って逃走した。被害金額は約6900万円にのぼる。

この事件が注目を集めた理由は、その後の顛末にあった。’23年７月19日に「読売新聞オンライン」で配信された、『「ルフィ」指示の京都強盗、闇バイト10人は報酬得られず…末端メンバー相手にされず』という記事の一部を引用する。

《指示役「ルフィ」らによる一連の強盗事件で、SNSの「闇バイト」の募集に応じて昨年５月の京都市の事件に関与したとされる実行役ら12人のうち10人は報酬を得ていなかったことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、指示役の今村磨人被告 （39）（強盗容疑で再逮捕）が末端メンバーに報酬が渡らないよう仕組んだとみている。（中略）

捜査関係者によると、実行役のうち無職の男（21）（懲役10年の実刑判決を受け控訴中）は事件後、被害品の腕時計を別の「回収役」に渡すよう指示され、合流した「運搬役」とともに車で大阪府吹田市の名神高速道路吹田サービスエリア（SA）に移動したが、SAのトイレで何者かに襲われ、腕時計が入ったリュックを奪われた》（原文ママ・年齢表記は報道当時）

これはつまり、自らが立案・指示した強盗事件の実行役を、今村の指揮下にある別の実行役がさらに「タタいた」ことを意味する。襲ったのは「サンジ」と名乗る人物であった。今村は事件当時、「サンジ」に襲われた実行役たちに「時計を取られてしまったから報酬は出せない」とテレグラムで説明している。

この計画の意図は明確である。今村は自らの取り分を増やそうとしたのだ。渡邉は、後にこの事件の顛末を知ってこう話した。

「とんでもないな。キヨトは悪魔みたいな奴だ」