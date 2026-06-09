女優の音無美紀子が7日、自身のインスタグラムで人気俳優との2ショットを公開。初共演だったことを明かし、反響を呼んでいる。



【写真】意外すぎる初めてお会いしました…でも息ぴったり

音無は「孤独のグルメ11シリーズ目なんですって!!!」と記し、「すごい長寿番組に出演します。」と12日放送回に登場することを告知した。並んで写るのはテレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」主演の俳優・松重豊。井之頭五郎役で人気を博している。



続けたのは「初めてお会いした松重豊さん。」と意外すぎる言葉。松重は1963年生まれ、長崎県出身。明治大文学部卒業後、蜷川幸雄主宰のGEKISYA NINAGAWA STUDIOに入団し、演劇活動を始める。数々のテレビ、映画、舞台で名バイプレーヤーとして活躍し、存在感を見せてきた。



一方の音無は1949年生まれ、東京都出身。67年の日本テレビ系「これが青春だ」でテレビドラマデビュー。71年のTBS系ドラマ「お登勢」では主演を務めた。75年に結婚し、一男一女をもうけた俳優の村井國夫とはおしどり夫婦としても知られる。



「千葉県のまぐろ屋さん。 私が女将をやらせてもらいました。」と白シャツに紺のワンショルダーのオシャレな姿を公開。「松重さん、本当に美味しそうに召し上がるので、感動してしまうほど。」と食べっぷりに魅せられ、「絶対残さないで完食をモットーにされている。 この日も三つほどのメニューを召し上がってました。」とつづった。



久しぶりの再会もあったという。「お客さん役で出演の帯金ゆかりちゃん。」。帯金とは音無が2024年度の読売演劇大賞で優秀女優賞を受賞した劇団チョコレートケーキの舞台「つきかげ」で母子を演じている。「久しぶりに会えて嬉しかったわ。」と2ショットもアップし、「是非みてね。」と人気ドラマの視聴を呼びかけた。



キャリアから考えるとびっくりの事実に、「あらまっ 意外な事に初共演ですか」と驚くファンも。ベテラン同士の初めての共演に「楽しみにしてます」というコメントが数多く寄せられ、音無の上品な女将姿にも「美紀子さんにピッタリですね～」との声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）